Латвийский МИД запретил въезд в страну президенту Беларуси Александру Лукашенко и еще 29 белорусским официальным лицам из-за ситуации, которая сложилась в стране после президентских выборов. Аналогичные меры были приняты Литвой и Эстонией.

Об этом сообщили власти балтийских республик в понедельник, 31 августа.

"На основании решения кабинета министров Латвийской Республики, а также координации с министерствами иностранных дел Эстонии и Литвы министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс принял решение на неопределенный срок установить запрет на въезд в Латвию для 30 должностных лиц Республики Беларусь", - указано в сообщении латвийского МИД.

Помимо этого, по информации, озвученной президентом Литвы Гитанасом Науседой, три лица, подвергшихся свежим санкциям, посещали Литву не менее 15 раз за последние 5 лет.

Как передает "РИА Новости", МИД Эстонии в понедельник опубликовал список представителей власти Беларуси включая президента этой страны Александра Лукашенко и ряда чиновников, которым запрещается въезд в балтийскую республику на пять лет в соответствии с законом о международных санкциях.

В МИД отметили, что эти люди "играют ключевую роль в фальсификации результатов выборов в Белоруссии и в применении насилия против мирных демонстрантов".

"Пятилетний запрет на въезд в Эстонскую Республику (действует с 31 августа 2020 года по 30 августа 2025 года) будет наложен на Александра Лукашенко, министра внутренних дел Беларуси, министра юстиции и генерального прокурора, должностных лиц администрации президента, членов Центральной избирательной комиссии Беларуси и правоохранительных органов", - говорится в сообщении министерства.

По словам главы МИД Урмаса Рейнсалу, этими санкциями Эстония показывает, что очень серьезно относится к нарушениям прав человека в Беларуси. Он также заявил, что Эстония поддерживает свободную волю и усилия белорусов по достижению демократических перемен.

Об аналогичных ограничениях сообщили также МВД Литвы.

Напомним, ранее Литва подготовила санкции для 118 должностных лиц Беларуси, которые причастны к фальсификациям выборов президента 9 августа, а также к насилию против демонстрантов.

Также сообщалось, что главы МИД ЕС, включая представителей стран Балтии встретились в Берлине, чтобы обсудить санкции против Беларуси.

В свою очередь Лукашенко заявил о подготовке ответных санкций в отношении ряда стран, в частности, Литвы и Польши и заявил, что Литва и Польша "зажрались".