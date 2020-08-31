Известный КВНщик Олег Филимонов подтвердил информацию "Страны" о том, что он будет баллотироваться в мэры Одессы.

Об этом Филимонов сообщил в комментарии "Стране".

"Предложение это мне сделал президент. Конечно, это такое предложение, от которого не отказываются", - сказал Филимонов.

По его словам, до этого к нему уже дважды обращались с такой идеей, но когда это сделал Владимир Зеленский, Филимонов решил согласиться.

"До этого предлагали определенные группы людей в Одессе, которые хотели, чтобы пришла новая власть. Но когда тебе предлагают, ты думаешь: "А что же я должен за это в последствии делать?" И очень избирательно к таким предложениям относишься. Здесь - предложение от президента, которому нужна новая, хорошая, добротная Одесса. Без коррупции. Одесса, которая возвращает свою идентичность...." - рассказал Олег Филимонов.

По мнению Филимонова, у него есть довольно высокие шансы на победу на предстоящих выборах.

"Я оцениваю высоко свои шансы на победу. По двум причинам. Первое - я очень люблю Одессу. Одесса меня создала. Я абсолютный продукт этого города. И у меня такое впечатление, что и Одесса меня любит. Когда есть взаимная любовь - все может получиться очень хорошо", - заявил КВНщик.

Напомним, ранее "Страна" писала о том, что "слуги народа" определились с кандидатами в мэры.

Также мы сообщали, что сегодняшня, 31 августа, на съезде "Слуги народа" в Киеве представят кандидатов от политисилы на местных выборах этой осенью.