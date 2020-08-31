Городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что мэрия города намерена постановление Кабмина о карантинных зонах через суд. При этом ограничивать работу общественного транспорта в городе, который попал в "красную" зону, не будут.

Об этом он написал у себя в Facebook.

Так, Марцинкив намерен обжаловать решение Кабинета министров Украины, которое устанавливает в стране разделение на карантинные зоны, поскольку это, якобы, противоречит интересам города.

По его словам, общественный коммунальный и некоммунальный частный транспорт города будет работать в обычном режиме. Единственное что, у них будут таблички "спецперевозки".

"Поэтому обращаюсь к франковцам: не молчать, действовать законными методами, для нас очень важно сегодня показать свою позицию", - сказал он.

Уточняется, что иск будет подаваться, руководствуясь решением Конституционного суда, который признал карантинные ограничения такими, которые противоречат законам Украины. Подобные решения должны приниматься исключительно в Верховной Раде.

"Это дает основания городскому совету Ивано-Франковска обратиться с иском в суд и отменить постановление Кабмина, которым объявлена красная зона. В частности это будет иск в киевский окружной административный суд", - рассказал Марцинкив.

До этого мы писали, что в Ивано-Франковске состоялась внеочередная сессия городского совета, на которой депутаты обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому и министру здравоохранения Максиму Степанову с просьбой отменить решение об отнесении города к "красной" коронавирусной зоне.

"Страна" публиковала полный список населенных пунктов и районов, которые с 31 августа в "красной зоне" карантина. В них должны быть введены самые жесткие ограничительные меры.