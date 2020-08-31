Во вторник, 1 сентября, стартует четвертая пленарная сессия Верховной Рады IX созыва, на которой депутаты рассмотрят проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год", а также ряд законопроектов, которые продолжат начатые ранее реформы.

Об этом сообщила пресс-служба партии "Слуга народа" в Facebook.

Так, среди перечисленных вопросов:

Государственный бюджет Украины на 2021 год;

принятие законопроектов о государственных символах;

законодательство о народовластии, в частности, во втором чтении нужно принять законопроект О всеукраинском референдуме;

завершение реформы децентрализации (принятие законов об укрупнении районов и тому подобное);

системные реформы в экономической сфере-законодательство об индустриальных парках, локализация производства;

диджитализация и развитие IT-сферы – готовится законодательство о создании "Дия Сity", своего рода виртуальной экономической зоны, которая поможет привлечь больше IT-бизнеса в Украине и сделать нашу страну более конкурентоспособной;

вопросы экономической безопасности и обороны государства;

продолжение реформы парламента.

Также на заседании согласительного совета спикер ВР сообщил, что проект бюджета страны на 2021 год должны подать в Раду не позднее 15 сентября.

Кроме того, в пятницу народные депутаты хотят заслушать министра здравоохранения из-за ситуации с коронавирусом в Украине.

Напомним, ранее стало известно, что график работы Верховной Рады изменят из-за 1 сентября и местных выборов.