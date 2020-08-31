Рада займется реформами с 1 сентября. Фото: Facebook

Во вторник, 1 сентября, стартует четвертая пленарная сессия Верховной Рады IX созыва, на которой депутаты рассмотрят проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год", а также ряд законопроектов, которые продолжат начатые ранее реформы. 

Об этом сообщила пресс-служба партии "Слуга народа" в Facebook.

Так, среди перечисленных вопросов: 

  • Государственный бюджет Украины на 2021 год;
  • принятие законопроектов о государственных символах;
  • законодательство о народовластии, в частности, во втором чтении нужно принять законопроект О всеукраинском референдуме;
  • завершение реформы децентрализации (принятие законов об укрупнении районов и тому подобное);
  • системные реформы в экономической сфере-законодательство об индустриальных парках, локализация производства;
  • диджитализация и развитие IT-сферы – готовится законодательство о создании "Дия Сity", своего рода виртуальной экономической зоны, которая поможет привлечь больше IT-бизнеса в Украине и сделать нашу страну более конкурентоспособной;
  • вопросы экономической безопасности и обороны государства;
  • продолжение реформы парламента.

Также на заседании согласительного совета спикер ВР сообщил, что проект бюджета страны на 2021 год должны подать в Раду не позднее 15 сентября. 

Пост "Слуги народа" в Facebook

Кроме того, в пятницу народные депутаты хотят заслушать министра здравоохранения из-за ситуации с коронавирусом в Украине

Напомним, ранее стало известно, что график работы Верховной Рады изменят из-за 1 сентября и местных выборов.

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