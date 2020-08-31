Экс-нардеп Давид Жвания, который в 2014 году входил в число близких соратников Петра Порошенко, заявил, что Михаил Саакашвили, который недавно объявил о возвращении в Грузию, является агентом различных разведок, а у Порошенко на него есть серьезный компромат.

Об этом идет речь в очередном выпуске видеоблога Жвании, обнародованном в YouTube.

"Хотел бы прокомментировать последние заявление Михаила Саакашвили. Он внезапно вернулся в большую политику, мутит воду в Украине и хочет поехать мутить воду в Грузии. Друзья, не слушайте его, не верьте ему. Саакашвили - это политический аферист и агент кучи разведок. Порошенко в свое время использовал его в качестве противовеса Яценюку. Все знают, что из этого вышло", - заявил Жвания.

По его словам Петр Порошенко был уверен, что сможет контролировать Михаила Саакашвили с помощью Василия Бурбы (возглавлял военную разведку при Порошенко, был уволен Зеленским 5 августа 2020 года - Ред.). У Бурбы, по данным Жвании, есть компромат на Саакашвили.

"Все знают историю о том, как в Грузии пытали людей в Гландской тюрьме: там были не только представители организованных преступных сообществ, но и политические противники Саакашвили. У Бурбы есть записи, как Саакашвили занимается онанизмом, наблюдая за тем, как избивают и насилуют заключенных. Я не знаю, почему эти записи еще не обнародовали – видимо, запретили американские хозяева Саакашвили. Но рано или поздно они станут достоянием общественности и всем, кто еще верит Саакашвили будет очень стыдно", - сообщил экс-нардеп.

Также Давид Жвания обратился к руководству Грузии с призывом принять все возможные меры, чтобы посадить Михаила Саакашвили.

"Обращаюсь к Зеленскому - ради собственного политического будущего, ради будущего страны избавиться от агентов иностранных разведок с грузинскими корнями, которые окопались в Украине и вредят нашей стране. Я уже называл их имена: Вано Мирабишвили, Александр Квиташвили, Гизо Углава, Хатия Деконаидзе, Давид Сакварелидзе. Гоните этих людей. Иначе они разрушат государство", - заявил Жвания.

Также, по словам экс-депутата, несмотря на то, что он сообщил уже о нескольких серьезных преступлениях и просил вызвать его на допрос, никто ничего не сделал.

"Видимо, у новой и старой власти есть договоренности, которые не предусматривают посадку таких преступников как Порошенко или Турчинов", - считает Давид Жвания.

Напомним, ранее "Страна" подробно анализировала первое видеообращение Давида Жвании, который заявил, что он "входил в ОПГ, которая финансировала Майдан и срывала мирные инициативы".

Также мы писали, что во другом своем ролике Жвания рассказывал, что источником финансирования захвата власти во время Майдана было в том числе посольство Литвы, а внутренним каналом - "Диамантбанк".

Кроме того, в блоге экс-нардепа речь шла о том, как Порошенко и Турчинов организовывали похищения активистов на Майдане.