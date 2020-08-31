Встреча президента России Владимира Путина с главой республики Беларусь Александра Лукашенко, о которой два президента договорились по телефону, состоится в ближайшие две недели.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает "Интерфакс", в понедельник, 31 августа.

По словам Пескова, дата еще не назначена, а сроки еще согласовываются.

"Два президента вчера условились, что это состоится в ближайшие недели. Соответственно, в течение пары недель встреча точно состоится", - сказал пресс-секретарь Путина.

Ранее мы писали, что Путин заявил, что признает легитимность президентских выборов в Беларуси и обвинил ОБСЕ в предвзятости. А ранее президент России поздравил Лукашенко с победой.

Также мы писали, что Путин назвал условие для применения российских военных сил в Беларуси. По его словам, пока необходимости в применении российских сил в соседней стране нет.