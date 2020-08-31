В Верховной Раде хотят заслушать отчет министра здравоохранения Максима Степанова о нынешней ситуации с коронавирусом.

Об этом заявил заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко во время согласительного совета парламента.

"Хотелось бы не забыть пригласить на час вопросов к правительству господина Степанова, министра здравоохранения, потому что та ситуация, которая разворачивается... Точно, есть к нему много вопросов по борьбе с эпидемией, карантинным мероприятиям", сказал он.

Уточняется, что отчет Степанова о ситуации с Covid-19 в Украине могут заслушать во время часа вопросов к правительству.

"Слуги народа" хотят вызвать Степанова на доклад о ситуации с Covid-19. Смотреть с 20:20. Видео: YouTube/Рада

Напомним, Максим Степанов в ходе своего ежедневного брифинга рассказал о том, что в случае нахождения в карантинных зонах с "зеленой" по "оранжевую" школы будут самостоятельно решать, вводить ли дистанционную форму обучения.

Также "Страна" писала, что по состоянию на утро понедельника, 31 августа, за сутки зафиксирован 2 141 новый случай заражения коронавирусом.