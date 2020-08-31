В Дарницком районе Киева местные жители решили "прославить" в соцсетях двоих подростков-хулиганов, которые развлекаются тем, что бросают петарды под ноги женщинам с детьми и пенсионеркам и после этого скрываются на велосипедах. При этом личности парней известны, но призвать к порядку несовершеннолетних злоумышленников не получается. Один из них прикрывается именем своего папы, который работает в СБУ. Местные жители говорят, что после телефонной беседы с грозным родителем хулиганов сразу же отпускают даже сотрудники полиции.

"Мой папа СБУшник и ты мне ничего не сделаешь..." - так обычно отвечает на возмущение людей один из подростков.

Об этом на своей странице в соцсети пишет киевлянин с ником Алекс Аввакумов.

Фото: facebook.com

"Я не буду нравственно поучать ни этих "псевдодетей", ни их "властных" родителей, я хочу сделать их звездами, а также их родителей. У меня есть свидетели, пострадавшие и желающие побеседовать как с родителями, так и с полицейскими, которые отпускают детей после телефонных звонков отцу одного из отпрысков", - говорится в сообщении.

По словам автора поста, несколько дней назад он сам столкнулся под подъездом с этими хулиганами.

"Бросить в меня петарду яиц не хватило, но когда я отошел от дома, они в кромешной темноте бросили петарду, прямо под ноги женщине с маленьким ребенком, прыгнули на велосипед и смылись с гордостно поднятыми головами", - пишет "Аввакумов".

Он уже собрал некоторую информацию о злоумышленниках, которые терроризируют не только жильцов домов, прохожих, но и старушек-консьержек.

"Пожилые бабушки-консьержки поделились информацией о том, как эти "пиротехники" бьют с ног в двери и кричат: "Выходи, бля@ь, ты мне ничего не сделаешь, мой папа СБУшник". Эту же информацию подтвердили, продавщицы в магазине и жильцы дома", говорится в сообщении.

Хулиганов на велосипедах удалось задержать после одного из последних их "подвигов" - они бросили петарду под коляску с ребенком. Однако полицейские после телефонного разговора с отцом одного из подростков отпустили хулиганов и вернули им велосипеды.

"Сейчас эти дети бросают петарды под коляски детей и под ноги женщинам с детьми!!! А если у пенсионера слабое сердце, а если это моя беременная жена... Кто будет отвечать в случае трагедии, неужели не понятно к чему приведет такая безответственность и безнаказанность со стороны сотрудников правоохранительных органов и родителей", - пишет в своем посте киевлянин и призывает к максимальному репосту.

Автору поста удалось раскопать интересные детали о личности подростка, который пугает пострадавших от него людей отцом-СБУшником.

"Мальчика который с другом закидывает петарды под коляски к детям и запугивает горожан отцом из СБУ под ноги зовут - Иван Дикий. В сентябре прошлого года его искали, так как он сбежал с дома", - пишет "Аввакумов" и публикует сюжет, повествующий об этой истории.

В сюжете журналистов говорится о том, что 12-летний Иван Дикий не вернулся домой после школы, после того, как об исчезновении ребенка написали СМИ, бдительные граждане увидели его на вокзале и вызвали полиция. Причиной побега из дома называют проблемы с учебой в престижном лицее. В сюжете фигурирует мама ребенка, которая считает, что сын был перегружен учебой и просто устал. А школьный психолог признает, что у Ивана были проблемы с поведением и он страдает от отсутствия друзей.

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