"Динамо" сыграет с голландским АЗ за право выступить в группе Лиги Чемпионов
Киевский футбольный клуб "Динамо" в 3-м раунде квалификации Лиги Чемпионов сыграет с голландцами из АЗ (Алкмаар).
Об этом стало известно по результатам жеребьевки, которая состоялась в Ньоне, пишет Tribuna.
Матч "Динамо" - АЗ состоится в Киеве. Раунды отбора в этом году из-за пандемии коронавируса пройдет в одноматчевом формате. Кроме того, встреча пройдет без зрителей.
АЗ - серебряный призер чемпионата Нидерландов сезона 2019/20. Наивысшим достижением АЗ в чемпионате Нидерландов является первое место в сезонах 1980/81 и 2008/09
Все пары 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов:
- "Ференцварош" (Венгрия) — "Динамо" Загреб (Хорватия)
- "Карабах" (Азербайджан) — "Мольде" (Норвегия)
- "Омония" (Кипр) — "Црвена Звезда" (Сербия)
- "Мидтьюлланн" (Дания) — "Янг Бойз" (Швейцария)
- "Маккаби" Тель-Авив (Израиль) — "Динамо" Брест (Белоруссия)
- ПАОК (Греция) — "Бенфика" (Португалия)
- "Динамо" Киев (Украина) — АЗ (Голландия)
- "Гент" (Бельгия) — "Рапид" (Австрия)
Матчи третьего раунда квалификации пройдут 15-16 сентября. В случае ничьей предусмотрено дополнительное время и серия пенальти. Победители выйдут в раунд плей-офф квалификации ЛЧ, проигравшие – групповой этап ЛЕ.
Напомним, ранее динамовцы Киева выиграли первый трофей с новым главным тренером в матче против его прежней команды.
Также мы писали, что два футболиста "Динамо" заразились коронавирусом на тренировочной базе.