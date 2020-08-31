Киевский футбольный клуб "Динамо" в 3-м раунде квалификации Лиги Чемпионов сыграет с голландцами из АЗ (Алкмаар).

Об этом стало известно по результатам жеребьевки, которая состоялась в Ньоне, пишет Tribuna.

Матч "Динамо" - АЗ состоится в Киеве. Раунды отбора в этом году из-за пандемии коронавируса пройдет в одноматчевом формате. Кроме того, встреча пройдет без зрителей.

АЗ - серебряный призер чемпионата Нидерландов сезона 2019/20. Наивысшим достижением АЗ в чемпионате Нидерландов является первое место в сезонах 1980/81 и 2008/09

Все пары 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов:

"Ференцварош" (Венгрия) — "Динамо" Загреб (Хорватия)

"Карабах" (Азербайджан) — "Мольде" (Норвегия)

"Омония" (Кипр) — "Црвена Звезда" (Сербия)

"Мидтьюлланн" (Дания) — "Янг Бойз" (Швейцария)

"Маккаби" Тель-Авив (Израиль) — "Динамо" Брест (Белоруссия)

ПАОК (Греция) — "Бенфика" (Португалия)

"Динамо" Киев (Украина) — АЗ (Голландия)

"Гент" (Бельгия) — "Рапид" (Австрия)

Матчи третьего раунда квалификации пройдут 15-16 сентября. В случае ничьей предусмотрено дополнительное время и серия пенальти. Победители выйдут в раунд плей-офф квалификации ЛЧ, проигравшие – групповой этап ЛЕ.

Напомним, ранее динамовцы Киева выиграли первый трофей с новым главным тренером в матче против его прежней команды.

Также мы писали, что два футболиста "Динамо" заразились коронавирусом на тренировочной базе.