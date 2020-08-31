Впервые в истории израильская авиакомпания "El-Al" отправила самолет из аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве в столицу Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, после того, как страны договорились о подписании мирного соглашения.

Об этом в понедельник, 31 августа, сообщило издание "The Times of Israel".

Как отмечается, на борту "Boeing 737-900" находятся высокопоставленные официальные лица США и Израиля. В составе американской делегации среди прочих советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Израильскую делегацию представляет советник по вопросам национальной безопасности Меир Бен-Шаббат.

Отметим, что этот авиарейс является первым в истории прямым коммерческим авиарейсом из Израиля в ОАЭ.

Напомним, 13 августа, ОАЭ и Израиль договорились о полном мире между странами при посредничестве президента США Дональда Трампа.

Позже Трамп сообщил, что лидеры Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов могут подписать мирное соглашение в Вашингтоне в ближайшие три недели.

Отметим, что первый договор об арабском признании Израиля был тоже подписан в Вашингтоне. Израильский премьер Бегин и египетский президент Садат поставили свои подписи под ним в 1979 в присутствии президента США Картера.