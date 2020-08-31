Система устройства общественной жизни в Беларуси "несколько авторитарна", но зато независимы суды. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на рабочей встрече с председателем Верховного суда Валентином Сукало, передает государственное информагентство БелТА.

Лукашенко попросил присоединиться Сукало к работе над поправками к Конституции страны.

"Я готов с кем угодно спорить, что самый независимый суд - в Беларуси. Пусть никто не смеется. Вы-то знаете, насколько я оберегаю вас от разного рода накатов или же телефонных просьб и разговоров... Вы никогда от меня тайно не получали ни одного звонка, у нас все открыто. Если президент контролирует какое-то уголовное дело, я об этом открыто говорю, и вы тоже. Поэтому я считаю, что, несмотря на то, что у нас несколько авторитарная система устройства общественной жизни, тем не менее, президент оберегает и охраняет суды. Но это личностный момент, а надо сделать так, чтобы работала система, не завязанная на личности, в том числе на Лукашенко",- высказал свои пожелания президент.

Сукало в ответ пожаловался на "некоторую напряженность в городских судах", но заверил, что ситуация в судебной системе стабильная и рабочая.

Напомним, в воскресенье, 30 августа, белорусская оппозиция вышла на масштабную акцию протеста в Минске. Она пришлась на день рождения президента Александра Лукашенко, которому сегодня исполнилось 66 лет.

Ранее мы публиковали фотографию белорусского лидера с автоматом на фоне его резиденции - Дворца Независимости в Минске.