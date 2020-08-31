Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, Что в связи с предстоящими местными выборами в график работы парламента внесут изменения.

Об этом он рассказал на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента, которое транслировалось на YouTube.

"На этой неделе будет рассматриваться постановление, оно уже зарегистрировано, в среду его рассмотрит комитет, а Верховная Рада планирует рассмотрение на четверг – изменение календарного плана работы Верховной Рады. Мы, принимая его на прошедшей сессии, договаривались, что будет подряд две недели работы в регионах, связанные с проведением местных выборов", - сказал он.

В то же время Разумков рассказал, что 1 сентября также скажется на графике работы парламента. Нардепы попросили начать заседание немного попозже.

"Есть вопрос, связанный с этой неделей - это график нашей работы. Ко мне обратились представители разных фракций и групп, чтобы на этой неделе мы продолжили нашу работу в том режиме, который был до этого. Причем изменили график нашей работы и 1 сентября. В связи с тем, что дети идут в школу, в детсады... Была просьба перенести начало нашего заседания завтра на 12:00, и работаем мы до 15:00. Четверг мы начинаем в 10:00, работаем до 15:00 с перерывом 12:00-12:30, в среду мы работаем в обычном режиме (до 14:00), в пятницу мы работаем с 10:00 до 13:00, после часа у нас 30 минут на запросы, 30 минут отводим на "Разное", - рассказал он.

Разумков рассказал об изменениях в графике роботы Верховной Рады. Смотреть с 13:24. Видео: YouTube/Рада

Напомним, в ходе этого же заседания Разумков рассказал о ситуации с расследованием теракта под Радой в 2015 году. По его словам, ситуация не сдвинулась с "мертвой точки", и даже ухудшилась.

Также "Страна" приводила слова Разумкова о том, что в Украине насчитывается уже 23 народных депутата, которые заразились коронавирусом. Еще 7 случаев Covid-19 зафиксировано в аппарате Верховной Рады.