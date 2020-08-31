Британский посол в Украине Мелинда Симонс призвала украинских правоохранителей расследовать нападение радикалов на участников Марша равенства в Одессе как преступление на почве ненависти.

Об этом она написала в своем Твиттер-аккаунте.

"Ошеломлена нападением на Марш равенства в Одессе вчера. Демократия основана на уважении к правам человека. Насилие против участников демонстрации было преступлением на почве ненависти, и я призываю полицию расследовать его именно как преступление ненависти", - говорится в сообщении.

Кроме того, к украинским полицейским обратилось и посольство Швейцарии, призвав провести надлежащее расследование нападения.

"Осуждая насилие во время Одесса-Прайда 30 августа, Швейцария призывает Украину обеспечивать равные права для всех и провести надлежащее расследование заявлений о преступлениях на почве ненависти и актов насилия в отношении ЛГБТКИ-сообщества", - говорится в заявлении посольства в Twitter.

Напомним, 30 августа в Одессе состоялся марш ЛГБТ, на который напали представители националистических движений. В Приморский отдел полиции Одессы правоохранители доставили шестнадцать нарушителей общественного порядка, пострадали 2 полицейских.

Как сообщили в полиции, в отношении них будут составлены протоколы по статьям 173 (мелкое хулиганство) и 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса Украины об административных правонарушениях.