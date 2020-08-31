Пункты пропуска на Донбассе с 1 сентября переходят на осенний режим работы. Они будут открываться позже и закрываться раньше и функционировать по карантинным правилам.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Так, летом КПВВ на Донбассе открывались в 06:00 и закрывались в 20:00. В осеннем графике пересечение лиц и транспортных средств линии разграничения будет осуществляться с 07:00 до 18:30. При этом на неподконтрольную территорию будут пропускать до 18:00. Таким образом время работы КПВВ сокращается на 2,5 часа в день.

Сообщается, что по осеннему графику будут функционировать КПВВ "Марьинка", КПВВ "Новотроицкое", КПВВ "Станица Луганская".

"В условиях карантина пересечение линии разграничения проводится с соблюдением всех санитарных норм: температурный скрининг, средства индивидуальной защиты, социальная дистанция. Пропуск лиц с временно оккупированной территории через КПВВ осуществляется при условии их согласия на проведение мероприятий обязательной самоизоляции, проверки возможности установки электронного сервиса "Дій вдома" или предоставления согласия на обсервацию. В то же время пропуск лиц с повышенной температурой тела выше 37,2˚С и подтверждающих контакты в течение последних 14 дней с лицами, больными Covid-19, будет проводиться отдельно", - сообщает пресс-центр.

Напомним, ранее мы публиковали условия пересечения КПВВ в Донбассе и на границе с Крымом после их открытия.

Также мы писали, что в начале августа сбой в приложении "Дий Вдома" заблокировал проезд через пункты пропуска на Донбассе.