Предлагаем читателям самый точный гороскоп на сентябрь 2020 года для всех знаков Зодиака. Первый осенний месяц обещает быть динамичным и результативным. Конечно, не обойдется без трудностей, однако большинство смогут их разрешить.

С 10 сентября до 14 ноября Марс будет находиться в ретроградном положении, что характеризуется упадком сил и недостатком энергии для некоторых знаков Зодиака. Вряд ли новые проекты ждет успешный старт, а реакцией на трудности может стать нервозность и недовольство. Однако успех будет на стороне тех, кто собирается закрыть прежние долги.

Юпитер с 12 сентября и Сатурн с 29 сентября, наоборот, возвращаются к привычному ходу. Если прибавить к этому новолуние 17 сентября и осеннее равноденствие 22-го, то знаки Зодиака ждет насыщенный событиями месяц.

Овен (21.03 - 20.04)

В сентябре карьера выйдет на первое место в жизни Овнов. Но уже через неделю-две рутина может изрядно надоесть и вынудить представителей знака менее усердно относиться к обязанностям. Захочется все оставить и скрыться подальше от посторонних глаз. В конце месяца Овнов могут ждать новые знакомства и интересные встречи.

Телец (21.04 - 20.05)

Гороскоп на сентябрь предсказывает Тельцам приятные подарки судьбы. Вы сможете научиться действовать максимально дипломатично, если перестанете игнорировать идеи и интересы партнеров. Чрезмерные растраты станут результатом вашей недальновидности.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Для Близнецов сентябрь станет месяцем расслабления. Семейным Близнецам нужно больше времени проводить наедине с близкими. Вы сможете сбросить с себя все летние тревоги и не думать о неразрешенных вопросах. Период будет удачным для оформления наследства и разрешения финансовых споров.

Рак (22.06 - 22.07)

Звезды советуют Ракам поработать над неуверенностью и скованностью, которая мешает устроить личную жизнь. Постарайтесь вести себя обходительно и спокойно с новым знакомым. Период станет успешным для активных и творческих Раков. Таким представителям месяц сулит идиллию в отношениях с любимым.

Лев (23.07 - 23.08)

Сентябрь принесет массу положительных эмоций Львам, однако могут появиться проблемы со здоровьем. Звезды уверяют, что зодиакальному представителю необходимо внимательно отнестись к рациону, подумать о получении консультаций и проведении ряда медицинских процедур.

Дева (24.08 - 23.09)

Все интересы Дев в сентябре будут связаны с семьей и воспитанием детей. Чтобы достичь успехов во взаимоотношении с близкими, займитесь вопросами благоустройства дома. Но действовать придется максимально практично и экономно.

Весы (24.09 - 23.10)

Сентябрь порадует Весов встречами с друзьями и хорошими знакомыми. Многое из запланированного в этом месяце претворится в жизнь. Это удачный период для переговоров с властями или социальными служащими, решения юридических вопросов.

Скорпион (24.10 - 22.11)

В начале сентября Скорпионам нужно пересмотреть методы вашей работы и взаимоотношений с партнерами. Период подходит, чтобы разорвать рутинные и неплодотворные связи. Вторая половина месяца будет благоприятным периодом для дополнительных возможностей заработка.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Первые дни осени будут насыщенными в плане общения, как в личной, так и профессиональной сфере. Уже в середине сентября появится возможность завести знакомства с высокопоставленными спонсорами. Реализация новых проектов потребует много сил и подарит массу впечатлений, от которых будет захватывать дух.

Козерог (22.12 - 20.01)

У Козерогов может наблюдаться неразбериха в служебных вопросах и мелкие неприятности с транспортом. В середине месяца сложится ситуация неверного распределения финансов. Звезды предостерегают вас от принятия важных решений. Лучше отложить поездки за границу и рекламные мероприятия.

Водолей (21.01 - 20.02)

У Водолеев в сентябре ожидается масштабный успех по всем направлениям жизни, если они проявят выдержку, спокойствие и концентрацию. Сентябрьское новолуние откроет перед вами перспективы в материальном отношении. В середине месяца можно ожидать того, что еще в прошлом месяце казалось недостижимым - поощрения от начальства.

Рыбы (21.02 - 20.03)

В сентябре Рыбы могут опрометчиво открыть любимому человеку свои подлинные желания, осмелившись заявить о готовности перейти на новый уровень отношений. Главное - дождаться четких подтверждений и готовности от противоположной стороны. Запаситесь терпением и не форсируйте события.