Власти Ивано-Франковска продлили летние каникулы школьникам и-за того, что облцентр попал в "красную" зону по показателям заболеваемости коронавирусом. Местные школьники остаются дома до 11 сентября. Об этом сообщил мэр Руслан Марцинкив во время брифинга.

"Мы объявляем каникулы в школах. Мы продолжаем. С 1 по 11 сентября будут каникулы, а не дистанционное обучение", - заявил мэр.

Отметим, что по факту школьники выйдут на учебу не ранее середины сентября.

Также он добавил, что местная власть борется за то, чтобы отменить решение о "красной" зоне для Ивано-Франковска. В частности, готовится обжалование в суде постановления Кабмина об отнесении Ивано-Франковска к "красной" зоне. Созвана внеочередная сессия горсовета.

На видео Руслан Марцинкив о каникулах с 0:38

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