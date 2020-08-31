Минздрав Украины обновил список стран из "красной" и "зеленой" коронавирусных зон. В "красную" попала Хорватия - теперь украинским туристам, которые возвращаются оттуда надо будет проходить самоизоляцию.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

В "красном" списке по-прежнему остались Албания и Черногория. В "зеленом" указываются Египет, Турция и Болгария.

Все, кто прибывает в Украину из "красной зоны", обязаны на 14 дней отправиться на самоизоляцию или в течение суток сдать ПЦР-тест на Covid-19. Также можно приехать в Украину с готовым тестом, который сделан не позднее, чем чем за 48 часов до пересечения границы.

Напомним, иностранцы не могут попасть в Украину с 28 августа по 28 сентября, такое решение принял Кабмин.

Также мы писали, что МАУ массово отменила рейсы из-за запрета на въезд иностранцам в Украину.