Власти Венгрии решили сохранить разрешение на транзитный проезд для граждан Украины с 1 сентября, несмотря на вступление в силу решения о закрытии границ для иностранцев. Это будет возможно, если путешественники будут выполнять ряд требований.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Венгрии.

Так, возможность пересечь границу Венгрии будет предоставлена украинцам, которые:

Предоставили соглашение пройти проверку на Covid-19 и не имеют явных признак инфекции;

Отвечают всем требованием въезда, которые определены Кодексом Шенгенских границ (биометрический паспорт, виза, медицинская страховка, финансовое обеспечение);

В наличии имеют документ, который подтверждает право въезда в страну назначения.

Уточняется, что для транзита можно будет использовать исключительно пункты пропуска "Тиса" и "Лужанка".

"Время транзита не может превышать 24 часа. Контроль за соблюдением правил транзита осуществляется полицией", - говорится в сообщении.

Напомним, Венгрия закрывает границы для въезда иностранных граждан. Это сделают для того, чтобы замедлить распространение коронавируса в стране. Запрет вступает в силу с 1 сентября.

Также "Страна" писала, что Кабинет министров Украины принял решение запретить въезд в страну для всех иностранных граждан начиная с 00.00 пятницы, 28 августа. Запрет продлится до 00:00 28 сентября текущего года.