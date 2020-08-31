Зеленскому грозятся майданом на Западной Украине, где сразу несколько городов и районов вошли в "красную зону" распространения коронавируса.

Помимо Черновцов с некоторыми районами области, "покраснел" Ивано-Франковск, а также Калуш, Коломыя и пару районов. Это значит, что с 1 сентября там не должны открывать школы и детсады и обязаны закрыть рестораны, общепит, рынки, остановить транспорт.

Львов остался в чуть менее строгой "оранжевой зоне", но там тоже недовольны ограничениями.

На Галичине ширится мнение, что тотальный карантин является местью за "анти-Зе" настроения, которые только усиливаются (и это показывают опросы).

На минувших выборах на Западной Украине было меньше всего сторонников Зеленского, а во Львове стал единственным в Украине городом, где победил Порошенко.

"Страна" выяснила, как эпидемия и зонирование влияют на политические настроения на Западной Украине.

"Зеленський, геть з України!"

В понедельник, 31 августа, вслед за включенными ранее в красную зону Черновцами против решений Киева взбунтовался Ивано-Франковск.

Протестовать вышли сотни человек, среди которых предприниматели, учителя и родители школьников. Одни требовали не закрывать рестораны, общепит и рынки, другие - открыть школы и детсады и не вводить дистанционное обучение.

Местный мэр, "свободовец" Руслан Марцинкив прозрачно намекнул на месть власти галичанам в преддверии выборов (хотя голосование в красной зоне, как обещает главный санврач Ляшко, не будут отменять).

"Кому-то выгодно закрыть Западную Украину, правительство раздувает ситуацию", - заявил Марцинкив, который тоже вышел на протест.

И обвинил Киев, что он "забирает у детей конституционное право на образование".

"Надо добиваться, чтобы школы открыли", - призвал он народ.

Франковцы вышли на митинг с плакатами: "Я годую державу, а вона мене зачиняє", "Я маю право на працю, я теж хочу їсти", "Пустіть дітей до школи", "Освіта переможе".

Кто-то сделал коллаж из фото с Зеленским, Степановым, Ляшко и Шкарлетом и с кадрами из сцены из 95 квартала, где Зе играл на рояле "мужским органом".

"Анти-Зе" надписи были довольно резкие.

"Досить нам брехати про пандемію і другу хвилю", "Досить грати на Україні. Україна - не рояль", "Зеленський, геть з України!",

"Твої шмигалі, степанови та всі інші гравці "на 4 руки" вже доконали наш народ. Піаністи, геть з України!", Ляшко, чорне лихо України".

Франковчане вышли с плакатами против Зе и правительства. Фото: kurs.if.ua

Местные власти отказываются подчиняться Киеву и закрывать город на тотальный карантин.

"Ивано-Франковск отнесли в "красную зону", что создало напряжение среди жителей. Это решение нарушает конституционные права франковцев. Изучая данные по распространению коронавируса и зонированию, хотим заметить, что показатель заполняемости койкомест в больницах не может быть объективным. Ведь больницы Ивано-Франковская принимают людей и из района, а также из других областей. Мы, депутаты, просим в кратчайшие сроки отменить решение ТЭБ и ЧС о внесении Ивано-Франковска в "красную зону", - говорится в обращении местных депутатов.

Депутат Николай Палийчук добавил, что местная власть обратится в полицию, чтобы та не штрафовала предпринимателей, которые будут работать.

В Черновцах, где на минувшей неделе прошла похожая акция протеста, также собираются бунтовать и дальше, пока город не исключат из красной зоны (тем не менее, по словам местных чиновников, школы тут откроют не раньше середины сентября).

Нокдаун Львову

Во Львове, который находится в оранжевой зоне, тоже растет недовольство Зеленским и правительством (по соцопросам агентства "Рейтинг", он устраивает лишь 16% львовян, не удовлетворены Зе - 66%, премьера Шмыгаля поддерживает и того меньше - 8%, не помогло даже, что он сам галичанин, а за представителей "Слуги народа" на местных выборах готовы голосовать 7-8%).

Во-первых, местные эксперты не исключают, что столицу Галичины также могут внести в красную зону (тем более коронавирус косит горсовет). А также критикуют решение правительства запретить въезд в страну иностранцам, уверяя, что это особенно ударило по Львову, который живет за счет туристов.

Местные власти просят правительство пересмотреть запрет.

"Мы только последний месяц начали фиксировать определенное восстановление международного туризма. Из Беларуси, Польши, из Германии, из Турции уже начали по чуть-чуть ехать иностранцы, и сейчас, после полного запрета въезда иностранцев, будет полный нокдаун", - пожаловался зам мэра Андрей Москаленко.

Местные "порохоботы" активно раздувают тему "мести Зе" в соцсетях. А бывший губернатор, нардеп от "ЕС" и возможный кандидат в мэры Олег Синютка прямо об этом говорит.

"Власть хочет наказать Львов за наш политический выбор, за нашу проукраинскую позицию. Знаете, очень многим хотелось приструнить Львов, но еще ни у кого это не получилось и не получится и у этой власти", - заявлял Синютка.

"Галичина костью в горле"

В соцсетях галичане не сдерживают "анти-Зе" эмоций и грозятся майданом и неуплатой коммуналки.

"Львовщина на выборах не так голосовала. "Зег@ндонам" Галичина костью в горле стоит, вот и имеем", - возмущается львовянин Игорь Колотовкин.

"Карантин только потому, что у Зе падеж рейтинга", - пишет в Facebook львовянка Ольга Дмитришин.

"Весь мир сворачивает карантин, а у нас безработица, развал экономики и куча заробитчан. Как можно так народ не любит свой?" - сетует Назарий Говенко.

"Правительство хочет еще одного майдана, чтобы они бежали чем дальше от Украины. Скорок так и будет, потому что народ не выдержит, когда они набьют карманы", - грозит Леся Лопатко.

"Правительство пусть поцелует народ в .... Карантинить заставляют - а компенсации где?" - вопрошает Галя Дзюбинская.

"Сами теперь платите коммунальные, с..и вы", - пишет Ирина Анатольевна.

"Все ясно, тянуть до выборов, выборы пройдут и карантина не будет, а люди за что должны жить", - вторит Наталия Озимко.

"Нужно давно их самих разделить по зонам", - возмущается Оксана Вульчин.

"Провластные холуи всю страну сделали зоной. Уничтожили малый и средний бизнес, ввели людей в пандемию страха, запечатали рты клеймом раба-маской, довели люд до тотального обнищания. Разделили страну на зону", - причитает Ольга Валевская из Львова.

"Сами подают зашкальные цифры, чтобы дерибанить средства"

Другие защищают Зе и правительство, будучи уверенными, что Киев разделяет на зоны в соответствии с данными, которые подают местные власти, чтобы якобы получить транши на лечение и раздеребанить.

"А откуда в Киеве берут показатели? Местные власти подают такие цифры, и Киев (правительство) должен реагировать вот так. Не секрет, что подавая такие зашкальные цифры больных Covid-19, они ожидают получать от государства средства на лечение. А сами же потом эти средства деребанят", - пишет Азалия Квитка из Самбора на Львовщине, который до недавних пор был в красной зоне.

Есть также мнение, что закрыть регионы на тотальный карантин у Киева не получится.

"Первый раз людей удалось загнать на карантин, потому что мы как всегда посмотрели на Европу, а мы к ней тянемся. Но во второй раз, вы хоть раком встаньте, никто больше не пойдет на карантин", - полагает лвьовянин Ярослав Худьо.