Артист Михаил Ефремов, фигурант дела о смертельном ДТП, сравнил себя со смертником и обратился к суду с последней просьбой. Он настаивает на биологическом исследовании подушки безопасности на пассажирском сидении своего джипа, на котором он попал в аварию 8 июня. Такая экспертиза может подтвердить версию актера, что он в момент столкновения авто находился на пассажирском сидении. Об этом сообщает агентство "Москва" в своем телеграм-канале.

"Помимо опьянения я еще явно был не в себе и ударился. В старину суд выполнял последнее желание приговоренного к казни. Меня к казни приговорили еще 9 июня по всем федеральным телеканалам. Я вас прошу, это последнее мое желание, сделайте биологическую экспертизу", - заявил в суде Ефремов.

Известно, что суд на заседании 31 августа отказал защите подсудимого в проведении ряда экспертиз и медицинском обследовании "для восстановления памяти".

Ефремов на своем джипе попал в смертельную аварию вечером 8 июня, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Его авто вылетело на встречку и столкнулось с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов заявил, что не помнит произошедшего.

Напомним, 21 августа Михаил Ефремов заявил о желании сменить адвоката. В итоге выяснилось, что он перезаключил договор с защищавшим Эльманом Пашаевым.

Ранее "Страна" писала о том, что Ефремов перевел родственникам погибшего в ДТП Захарова по 200 тысяч рублей.

Также мы сообщали, что адвокат Ефремова признался, что работает с алкоголиком с расстройством личности.