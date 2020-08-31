Мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone" и "lifecel" совместно с компанией "Huawei" 31 августа запустили сеть 4G еще на 7 станциях метро в Киеве и в тоннелях между ними.

Об этом сообщает "Kyiv Live" в Телеграме.

Так, интернет появился на следующих станциях:

Крещатик;

Площадь Льва Толстого;

Олимпийская;

Дворец Украина;

Дворец спорта;

Кловская;

Печерская.

Отметим, что вместе с теми станциями, которые уже были запущены, 4G сеть мобильных операторов уже работает на 22 станциях из 46 подземных.

Расширение сети 4G в метро проходит поэтапно, а запустить скоростной интернет на всех станциях планируют уже до конца года. Во время технических работ в метро соблюдаются все меры безопасности. Проводится периодическое тестирование сотрудниками, все работают в защитных масках и обеспечены антисептиками.

Для работы 4G в метро операторы используют совместное оборудование от компании Huawei, но собственные частоты в соответствии с лицензиями. Частоты используются в двух диапазонах: 1800 МГц и 2600 МГц, что позволяет обеспечить лучшее качество и скорость мобильного интернета.

Напомним, 17 августа в Киеве еще на шести станциях метро и в туннелях между ними появился интернет 4G.

Также в начале июля еще на 8 станциях столичного метро заработал скоростной мобильный интернет.