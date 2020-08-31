В Украине насчитывается уже 23 народных депутата, которые заразились коронавирусом. Еще 7 случаев Covid-19 зафиксировано в аппарате Верховной Рады.

Об этом 31 августа в ходе заседания согласительного совета парламента заявил спикер Рады Дмитрий Разумков, трансляция мероприятия велась в YouTube.

"Даже в Верховной Раде на сегодня у нас есть 23 коллеги, которые заболели или сейчас даже болеют. Желаю им здоровья, скорее побороть болезнь и вернуться к своей работе. И семь случаев - в аппарате Верховной Рады", - сказал Дмитрий Разумков.

В связи с этим спикер парламента обратился к представителям всех депутатских фракций и групп и к главам комитетов по соблюдению масочного режима.

"Меня немного удивляла ситуация на последнем заседании Верховной Рады по масочному режиму. Пожалуйста, давайте относиться ответственно и к себе, и к коллегам, которые рядом. Когда вы выходите выступать - вопросов нет, снимается маска, но затем в зале надо быть в маске", - сказал Разумков.

Напомним, 30 августа стало известно, что еще один нардеп от "Слуги народа" заразился коронавирусом. Речь о Степане Чернявском, он находится в больнице.

Также мы писали, что коронавирус обнаружили у Юлии Тимошенко.