В Министерстве здравоохранения инициируют проведение централизованных закупок противовирусного препарата "Ремдесивир" для лечения Covid-19.

Об этом во время брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов.

"Минздрав инициировал постановление правительства относительно централизованной закупки одного из лекарственных средств. Это "Ремдесивир", - сказал он.

Как рассказал Степанов, в других странах этот препарат показал неплохие результаты при лечении коронавируса.

Кроме того, министр намерен инициировать проверки обеспеченности больниц, которые принимают больных этой инфекций, соответствующими лекарствами.

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Напомним, в начале июля Европейская комиссия дала условное разрешения на продажу "Ремдесивира", тем самым он стал первым разрешенным препаратом ЕС для лечения больных коронавирусом. Спустя несколько дней Минздрав Украины объявил, что ведет переговоры о его закупке.

"Страна" подробно писала о том, как именно работает этот препарат при лечении Covid-19.

Отметим, ранее стало известно, что США скупили около 90% "Ремдесивира", оставив весь остальной мир практически без ничего.