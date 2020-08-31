Иран предложил Украине провести второй раунд переговоров относительно крушения самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ) в Тегеране с 18 по 21 октября. По словам посла Ирана Манучехра Моради, нота с подобной информацией отправлена украинской стороне, передает "Укринформ".

"В первые два дня состоятся экспертные заседания комитетов, а затем заместители министров иностранных дел двух стран обсудят результаты экспертных заседаний. Сейчас мы ожидаем ответа украинской стороны относительно предлагаемого периода для проведения переговоров", - отметил Моради.

По его словам, к очередным переговорам Иран подготовит окончательный отчет о причинах авиакатастрофы. Экземпляр такого отчета вышлют украинской стороне. В документе будут результаты полевого этапа расследования и материалы собеседований с фигурантами. Кроме того, в нем будут результаты исследования бортовых самописцев.

Как сообщалось, иранским специалистам удалось расшифровать часть информации с "черных ящиков" сбитого военными Корпуса стражей исламской революции самолета МАУ над Тегераном.

Катастрофа самолета МАУ под Тегераном произошла 8 января 2020 года. Иранские средства ПВО выпустили ракеты по украинскому самолету, в результате погибли 176 человек. Изначально Тегеран заявлял о технических причинах авиакатастрофы, но спустя несколько дней подтвердил ракетный удар.

Авария стала крупнейшей по числу погибших за всю историю украинской авиации и первой в истории авиакомпании МАУ. Также она вошла в число 50 крупнейших катастроф в истории авиации.

Сначала в Иране называли причиной катастрофы технические проблемы, но впоследствии Тегеран признал, что самолет сбили военные - "из-за человеческой ошибки".