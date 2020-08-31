В понедельник, 31 августа, в Ивано-Франковске состоялась внеочередная сессия городского совета, на которой депутаты обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому и министру здравоохранения Максиму Степанову с просьбой отменить решение об отнесении города к "красной" коронавирусной зоне.

Об этом сообщает Galka.if.ua.

Так, местные депутаты заявили, что показатель заполненности коек в больницах, который учитывается при принятии решения об отнесении города к той или иной карантинной зоне, не может быть объективным. Ведь в заведения здравоохранения в областном центре принимают людей и из района, и даже из других регионов.

В обращении депутатов говорится, что решение правительства создало напряжение среди жителей, оно нарушает конституционные права местных жителей.



"Мы, депутаты, просим в кратчайший срок отменить решение ТЭБ и ЧС о внесении Ивано-Франковска в "красную зону", - говорится в заявлении.

Напомним, "Страна" публиковала полный список населенных пунктов и районов, которые с 31 августа в "красной зоне" карантина. В них должны быть введены самые жесткие ограничительные меры.

Также мы писали, что мэр Ивано-Франковска ранее призвал жителей выходить на протест против ужесточения карантина.