Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что дело о смерти бойцов Национальной гвардии в результате взрыва гранаты под зданием парламента в 2015 году "не сдвинулось с мертвой точки".

Об этом он рассказал во время церемонии почтения памяти погибших бойцов.

"Ситуация до сих пор не сдвинута с мертвой точки. Она даже ухудшилась, потому что один человек, который обвиняется в этих событиях, сегодня находится на свободе, другой, как говорят родственники, затягивает максимально этот процесс. Также уже не первый год мы не видим приговора суда", - сказал он.

Разумков заявил, что ситуацию с расследованием теракта под Радой затягивают. Видео: YouTube/112 Украина

31 августа 2015 года народные депутаты 265 голосами в первом чтении приняли изменения в Конституцию в части децентрализации. В это время под зданием парламента проходил митинг противников принятия изменений в Конституцию. Между правоохранителями и митингующими произошли стычки. Митингующие применили дымовые шашки, газовые баллончики, а также бросили гранату.

Позже выяснилось, что гранату бросил доброволец батальона "Сич" Игорь Гуменюк. В результате взрыва погибли четыре нацгвардейца, еще 141 получили ранения разной степени тяжести. Всего на скамье подсудимых оказались 16 активистов ВО "Свобода".

В 2018 адвокат обвиняемого представителя "Свободы" Игоря Швайки заявил об отводе судьи Подольского районного суда Киева Василия Бородия.

"Страна" также рассказывала о том, как живут семьи погибших под Радой нацгвардейцев.