В случае выявления коронавируса у школьника, контактировавших с ним преподавателей будут отправлять на двухнедельную самоизоляцию.

Об этом в понедельник, 31 августа, заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

По его словам, решение об отправке контактировавших с инфицированными детьми учителей будет принимать эпидемиолог и семейный врач. Это будет зависеть от степени и вида контакта с зараженным ребенком, которые будут определяться индивидуально.

Кроме того, обязательную самоизоляцию будут проходить и родители учеников с подтвержденным диагнозом. Степанов отметил, что этот вопрос также будет решаться врачами в зависимости от ситуации.

В то же время делать тесты всем контактным ученикам на коронавирус, если инфекцию выявят в классе, не будут, так как в Минздраве не видят в этом смысла.

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Напомним, ранее санитарный врач Виктор Ляшко объяснил, в каких случаях школьников будут отправлять на самоизоляцию целыми классами. Так, весь класс отправят на самоизоляцию с обязательным прохождением теста на коронавирус по ее итогам, если хотя бы у одного ученика из класса будет обнаружено заболевание.

Также в Минздраве рассказали, при каких условиях начнут работать украинские школы с 1 сентября и в каких помещениях нужны маски. Примечательно, что учителя будут обязаны менять маски каждые три часа, в то время, как детям хватит и одной в день, но на уроках их можно будет снимать.