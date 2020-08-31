В Киеве за минувшие сутки коронавирус обнаружили еще у 277 человек, это в полтора раза больше, чем днем ранее, когда сообщалось о 109 новых пациентах. Среди заболевших - 17 детей и 9 медиков.

Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Так, общее число подтвержденных случаев Covid-19 увеличилось до 13 370. Из них 208 оказались летальными (+6 за сутки). Выздоровели уже 4 339 пациентов с коронавирусом (+20 за сутки).

Среди новых зараженных:

138 женщин в возрасте от 18 до 88 лет,

122 мужчины в возрасте от 18 до 77 лет,

12 девочек от 2 до 17 лет,

5 мальчиков от 8 лет до 13.

Больше всего случаев заболевания, по данным мэра, обнаружили в Деснянском районе - 63. В Дарницком - 38. В Оболонском и Соломенском районах - по 33 случая.

"Не допустить коллапса медицины и строгих ограничений можно только соблюдая необходимые правила. Это элементарно! Маски, дистанция, пользование антисептиком, избегание мест большого скопления людей. Не будьте легкомысленными. Это ваше здоровье и ваша жизнь!" - заявил Кличко.

Напомним, 31 августа число зараженных Covid-19 в Украине выросло до 121 тысячи.

Также мы писали, что Минздрав показал динамику заболеваемости коронавирусом в Украине за последнюю неделю августа.