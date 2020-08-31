Замглавы украинской делегации в Минске Витольд Фокин стал объектом яростной критики со стороны "партии войны". В интервью "Стране" бывший премьер заявил, что нужно дать особый статус всему Донбассу, а не только ОРДЛО. Также он выступил за полную амнистию и не исключил прямые переговоры с руководителями "ДНР/ЛНР".

От всего этого украинские власти упорно отказываются уже шестой год. Что и тормозит процесс мирного урегулирования на Донбассе: ведь указанные пункты записаны в Минских соглашениях.

Правда, Фокин пошел еще дальше: особый статус, согласно "Минску-2", присваивается только неподконтрольным территориям. А Фокин предлагает расширить его на весь донецкий и луганский регион. Отметим, что это не противоречит ни Минским соглашениям, ни принятому еще в сентябре 2014 года закону Украину "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Так как список таких районов, по этому закону, утверждает своим постановлением Рада и, теоретически, ничего ей не мешает включить в этот список все районы двух областей Донбасса.

Реакция на интервью Витольда Фокина "Стране" была хоть и предсказуемой, но все равно очень резкой: от угроз до обвинений в предательстве. Причем от самых важных функционеров "партии войны". И даже от блогеров, которых связывают с Офисом президента.

Разбирались, почему слова Фокина о Донбассе вызвали такой ажиотаж.

Что заявил Фокин в интервью "Стране"

Заместитель Кравчука по украинской делегации в ТКГ заявил, что на Донбассе нужно "провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше - всего Донбасса".

По мнению Витольда Фокина, "и с той стороны, и с другой стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, моя позиция — нужно объявить всеобщую амнистию" (отметим, это прописано и в Минских соглашениях).

Также он заявил, что готов ехать на неподконтрольную часть Донбасса и, если будет поручение от Зеленского или Верховной Рады, проведет переговоры с представителями "ДНР".

При этом Фокин сделал оговорку, что Конституцию менять под особый статус не нужно - хотя об этом и говорится в Минских соглашениях.

"Российская сторона требует, чтобы особый статус Донбасса нашел отражение в Конституции. Полагаю, что запрос чрезмерный. Они не должны настаивать на этом. Конституция не проходной двор, менять ее по каждому поводу нецелесообразно", - заявил он. И добавил, что по этому вопросу нужно прийти к компромиссу с россиянами.

"В разговоре с российской стороной и представителями Донбасса мы должны добиться взаимных уступок. Если мы согласимся с их требованием всеобщей амнистии, они, думаю, пойдут нам навстречу и откажутся от требования менять Конституцию для спецстатуса", - предположил Фокин.

То есть, с одной стороны, Витольд Павлович придерживается общеукраинской рамки по отказу менять конституцию. С другой - готов объяснять это даже на прямых переговорах с ОРДЛО. Что уже является "крамолой" в глазах противников любого компромисса (то есть тех, кто выступает за продолжение войны).

Но особое раздражение вызвали слова Фокина об особом статусе и амнистии.

"Открыть уголовные дела". Реакция "партии войны"

На заявления украинского представителя в ТКГ отреагировал бывший секретарь СНБО Александр Турчинов. Который недавно возглавил штаб партии Порошенко "Европейская солидарность". Он призвал уволить Кравчука и Фокина из делегации, открыть на них дела - в противном случае пригрозил уличными протестами.

Ему особенно не понравилось предложение о всеобщей амнистии.

"Заявление представителя президента в Трехсторонний контактной группе Витольда Фокина о необходимости предоставления особого статуса всему Донбассу, а также о том, что "обе стороны совершали преступления" - проявление не просто старческого маразма (Фокину 87 лет - Ред.). Это демонстративный переход доверенного лица Зеленского на сторону страны-агрессора и протягивание антигосударственной позиции, что отражает стратегические интересы Путина.

Хочу спросить у представителей Зеленского в ТКГ, какие преступления совершали украинские военные на Донбассе, защищая и освобождая родную землю ценой собственной жизни? Неужели Фокин, кравчуки и те, кто за ними стоит, надеются, что Украина отдаст Путину весь Донбасс, который российские войска не смогли захватить силой?

Если Фокин и Кравчук не будут немедленно отозваны с ТКГ и против них не будут открыты уголовные дела, - это будет означать, что они озвучивают согласованные положения "зеленой власти". В таком случае подобное потребует адекватного реагирования на эти события миллионов украинцев, которые готовы защищать свою страну".

В похожем духе выступила порошенковская "Европейская солидарность". Она назвала заявления Фокина "планом по демонтажу украинской государственности".

"Если в Минских соглашениях говорится об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, Фокин предлагает особый статус для всего Донбасса. Таким образом, представитель Украины в переговорной группе предлагает россиянам даже больше, чем они просят", - возмущены в ЕС.

У Порошенко также требуют отозвать Фокина из Трехсторонней контактной группы. "Иначе мы будем считать, что особый статус для всего Донбасса - это предложение Зеленского", - заявили в партии, туманно пообещав, что тогда ужесточат свою позицию в отношении президента.

Интересно, что против заявлений назначенного Зеленским Фокина открыто выступил и глава МВД Арсен Аваков.

"Ни один наш солдат не должен погибать из-за нелепых политических спекуляций. Поэтому заявление представителя Украины в ТКГ В. Фокина о всеобщей амнистии и особом статусе для всей территории Донбасса является провокационным и не соответствует национальным интересам. Помним о том, что за каждый клочок украинской земли на Донбассе погибли тысячи наших солдат", - цитирует министра сайт МВД.

Главред сайта "Цензор" Юрий Бутусов, который не так давно заявил об участии украинских спецслужб в деле "вагнеровцев" (и эти заявления в СБУ и в украинской разведке официально расценивают как российскую информационную провокацию), в унисон с Турчиновым начал пугать ОП протестами.

По его словам, "заявление Фокина, назначенного Зеленским на переговоры с РФ - это капитуляция перед Путиным и признание оккупации Донбасса и Крыма".

"Если Фокин не будет немедленно уволен из ТКГ, если Зеленский не осудит это провокационное антиукраинское заявление, если Ермак не будет отстранен от ведения переговоров с представителем Путина Дмитрием Козаком - значит, действующее руководство Украины будет искать способы реализовать этот предательский план.

Уверен, что если Зеленский будет пытаться сейчас реализовать "план "Фокина-Ермака" на Донбассе, он встретит широкое сопротивление в обществе", - предполагает Бутусов.

Некоторые высказывания против Фокина явно черпались из одного темника - так, блогер Сергей Иванов и волонтер-националист Вадим Поздняков одновременно призвали присвоить Витольду Павловичу "особый статус недееспособного лица".

Интересно, что Иванова связывают сегодня с Офисом президента.

Вообще издевательства над возрастом Витольда Павловича стали общим местом для его критиков - не погнушался таким приемом даже Турчинов.

Но интересно другое.

Как уже писалось выше, Фокин, по сути, лишь повторил все то, что написано в Минских соглашениях и законе об особом статусе. Причем даже в урезанном виде (изменения в Конституцию, например, он предлагает не вносить).

В то же время как раз нынешние критики Фокина эти документы и принимали.

Порошенко визировал Минские соглашения, а под руководством спикера Турчинова Рада в сентябре 2014 года приняла закон об особом статусе, который Порошенко подписал.

То есть именно Порошенко и Турчинов возложили на Украину обязательства по предоставлению Донбассу особого статуса и по объявлению амнистии, которые и предложил реализовать Фокин, причем, повторимся, в ограниченном объеме (без внесения изменений в Конституцию).

На это обратил внимание известный юрист Андрей Портнов.

"Прочитал истерику депутатов Порошенко о новых руководителях Минской ТКГ и их заявлении о необходимости амнистии за события на Донбассе.

Полностью разделяю обеспокоенность и считаю, что тому, кто утвердил директивы подписать в 2015-м году в Минске всеобъемлющую амнистию, легализовал, признал и посадил за один стол с украинской делегацией лидеров оккупированных территорий и обязал Украину согласовывать с ними украинские законы и Конституцию, нужно вручить уведомление о подозрении в государственной измене.

Такое уголовное производство расследуется ГБР. Пора интенсивнее, раз фигуранту не нравится подписанная ним амнистия".

Думают ли на Банковой так же, как и Фокин?

Отметим, что вряд ли для Офиса президента, который делегировал Фокина в Минск, его взгляды на вопрос были новостью. "Страна" их подробно уже разбирала. Вкратце - этот политик за широкий компромисс как с Донбассом, так и с Россией.

Только вот есть сомнения, что того же мнения придерживаются и у Зеленского.

Мы уже рассказывали, что введение выступающего за мир и компромиссы Фокина в ТКГ на Донбассе было скорее призвано укрепить позиции Зеленского на юго-востоке в преддверии местных выборов. Партия президента теряет голоса в этих регионах и пытается остановить этот отток.

Поэтому нет гарантий, что дело пойдет дальше заявлений - пусть даже весьма скандальных для сторонников продолжения войны. У Витольда Фокина может быть какая-угодно миролюбивая и конструктивная позиция, но решение об особом статусе или амнистии принимают в Офисе президента. А там уже год затягивают решение даже менее судьбоносных вопросов. И официально говорят, что политическую часть "Минска-2" вообще исполнять не будут.

То есть все идет к тому, что даже если Витольда Фокина допустят к переговорам с "ДНР" и "ЛНР", то вряд ли санкционируют реальное продвижение по минскому плану.

К слову, доказать обратное (то есть то, что у власти на самом деле имеется настрой на достижение мира, а не просто желание пропиариться) Зе-команда может достаточно просто - сделав ряд реальных шагов.

Так, главный редактор "Страны" Игорь Гужва считает, что Украина может начать воплощать идеи особого статуса Донбасса, заложенные в Минских соглашений уже прямо сейчас - на подконтрольной части региона.

"Вчера "Страна" опубликовала интервью с Витольдом Фокиным.

В нем он сказал, что особый статус правильно было бы предоставить всему Донбассу, а не только неподконтрольным территориям.

На самом деле мысль со всех точек зрения правильная.

Но еще более правильно - начать воплощать в жизнь ее уже прямо сейчас. На подконтрольных территориях. Схема такая: парламент вносит изменения в Конституцию о создании новой административной единицы – Автономной республики Донбасс (так же как есть в Конституции Автономная республика Крым). В нее включается вся территория Донецкой и Луганской областей.

Затем на подконтрольной Украине части этих областей проводятся выборы Верховного Совета АРД и главы Республики. После чего они получают полномочия, предусмотренные уже принятым в 2014 году законом об особом статусе (с внесением в него уточнений, что эти полномочия передаются органам власти автономии). А именно:

передается под контроль республиканским властям Нацполиция (в законе – народная милиция), прокуратура и суды на территории АРД,

вводится в качестве официального русский язык,

заключаются договорные отношения с Киевом,

предоставляется право на заключение договоров о сотрудничестве с регионами России.

При этом прописывается условие, что после реинтеграции неподконтрольных территорий будут проведены новые выборы в органы власти АРД.

Но уже до того на подконтрольных территориях Донбасса будет существовать полноценная автономия.

И это может полностью перевернуть всю ситуацию.

Украина покажет, что особый статус Донбасса – это не пустые обещания, а реальность.

У Донбасса появятся легитимные руководители, избранные населением, которые смогут вступить в прямые переговоры с "ДНР/ЛНР" об условиях реинтеграции неподконтрольной части Донбасса.



Контроль над силовыми структурами сделает руководителей АРД реально самостоятельными политическими игроками общеукраинского масштаба, возрастет политический вес Донбасса, у которого уже так просто особый статус не отнимешь.



Объединение Донецкой и Луганской областей в единую автономию облегчит процесс восстановления региона, в том числе через привлечение средств от международных доноров (создание АРД можно будет подать им как ключевой шаг для перехода к экономическому возрождению).



Все вместе это снимет львиную долю препятствий для реинтеграции неподконтрольных территорий, так как Украина по факту выполнит политическую часть Минских соглашений, показав, что особый статус уже работает на практике, а не в теории.

Да. Это было бы круто.

Да. Я понимаю, что сейчас, когда на подконтрольных территориях Донбасса не хотят проводить выборы даже в облсоветы и лишают полмиллиона человек возможности проголосовать за местную власть, это выглядит абсолютной фантастикой".

После того как сторонники Порошенко подняли шум, Офис президента фактически открестился от заявлений Витольда Фокина. Чем подтвердил нежелание следовать курсом Минских соглашений.

"Отдельные комментарии, прозвучавшие в интервью заместителя руководителя украинской делегации в минской Трехсторонний контактной группе Витольда Фокина, не отражают официальной позиции Украины, - сообщил ОП со ссылкой на его главу Андрея Ермака.

Он заявил, что предложения украинской делегации не предусматривают особого статуса для всего Донбасса - речь идет исключительно о временно оккупированных районах.

"Давайте отделять личную позицию от позиции делегации. Витольд Фокин только что присоединился к переговорному процессу и разбирается с тематикой. И как раз некоторые одиозные и двусмысленные формулировки, с которыми почему-то согласилась предыдущая власть, сегодня украинская сторона пытается смягчить или применить исключительно в рамках национальных интересов Украины", - отметил Ермак, имея в виду пункты Минских соглашений.

Он отметил, что амнистия не может касаться лиц, которые совершали военные преступления, захватывали заложников, пытали и убивали пленных, торговали людьми, участвовали в финансировании терроризма и совершали некоторые другие тяжкие преступления. То есть Ермак также отмел пункт "Минска-2" о полной амнистии.

"Ситуация с заявлениями Фокина по Донбассу развивается по традиционному сценарию. Фокин заявил некие разумные мысли по Донбассу. На него (а также на Зеленского) наехала "партия войны". Зеленский и Ко потек и начал оправдываться - "заявления Фокина личное мнение и не отражает позиции Офиса президента"", - пишет Телеграм-канал "Политика Страны".