Министр внутренних дел Арсен Аваков считает заявления в интервью "Стране" Витольда Фокина о том, что необходимо провести всеобщую амнистию и дать Донбассу особый статус, провокационными и не отвечающими национальным интересам.

Об этом сказано в заявлении Авакова, обнародованном пресс-службой МВД в Facebook.

Глава МВД такое мнение раскритиковал. По мнению Авакова, такая позиция не соответствует национальным интересам.

"Ни один наш солдат не должен погибать из-за нелепых политических спекуляций. Поэтому заявление представителя Украины в ТКГ Фокина о всеобщей амнистии и особом статусе для всей территории Донбасса является провокационным и не соответствующим национальным интересам", - заявил Аваков.

Полное интервью Витольда Фокина, где прозвучало заявление об амнистии, можно прочесть на "Стране".

Также мы писали, что Турчинов возбудился после интервью Фокина "Стране" и требует от Зеленского его уволить.