Временным исполняющим обязанности главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) был назначен Андрей Виленский.

Об этом сообщил нардеп от партии "Слуга народа" Василий Мокан.

Виленский пришел работать на госслужбу по частной медицины. В НСЗУ он работал с командой Петренко, так как ранее он возглавлял сеть частных клиник "Добробут", а после работал в частной клинике "Исида" вместе с экс-нардепом Олегом Петренко.

Виленский в первую очередь известен как один из самых популярных педиатров в столице, а также высокопрофессиональный менеджер в сфере здравоохранения.

Напомним, Кабмин объявил новый конкурс на должность главы Национальной службы здоровья Украины в мае этого года.

Перед этим министр здравоохранения Максим Степанов после собеседования не принял ни одной их трех кандидатур на пост главы Национальной службы здоровья Украины, которые оказались в финале конкурса, объявленного в начале января 2020 года.

Ранее сообщалось, что главу Национальной службы здоровья Украины выберут в ближайшее время, он будет работать до конца карантина.