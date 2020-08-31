Национальный союз журналистов Украины призывает Верховную Раду разблокировать Конкурс в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания и завершить формирование парламентской квоты. Трое членов медиарегулятора уже более года продолжают исполнять обязанности несмотря на то, что пятилетний срок их полномочий истек 4 июля 2019 года.

Об этом в Facebook сообщил глава НСЖУ Сергей Томиленко.

С ноября 2019 года Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики не утверждает перечень выдвинутых претендентов-участников конкурсного отбора кандидатур в Нацсовет. Всего на должность членов медиарегулятора выдвинуто 15 человек - известных представителей медиаотрасли из Киева и регионов.

В Национальном союзе журналистов Украины отмечают, что впервые в истории Украины реализуется сценарий, при котором к исполнению обязанностей членов Нацсовета не имеют возможности приступить новые специалисты, а между тем люди, срок полномочий которых истек, продолжают работать на так называемых "временных условиях".

"Такая практика взаимодействия власти и главного органа страны, отвечающего за телерадиопространство и информационную безопасность, является недопустимой. Народные депутаты должны выполнить свой долг и укомплектовать Нацсовет специалистами, чьи полномочия не будут временными. Подмена правил и регламентов по избранию членов Нацсовета не способствует доверию журналистов к практике государственного регулирования в сфере медиа", - заявил глава НСЖУ Сергей Томиленко.

Согласно утвержденному плану работы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, вопрос об отборе кандидатур на замещение трех вакантных должностей членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания должен был рассматриваться 4 декабря 2019 года. Среди претендентов - Ольга Червакова, Лаврентий Малазония, Ольга Кулиш, Ольга Герасимьюк и другие. Национальный союз журналистов Украины выдвинул две кандидатуры - медиаюриста ОО "Платформа прав человека" Александра Бурмагина и доцента кафедры украинской прессы Львовского национального университета им. И. Франко Игоря Паславского.

Отмечается, что 31 октября 2019 года Верховная Рада Украины проголосовала за увольнение с должностей членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольги Герасимьюк, Александра Ильяшенко и Олега Черныша. Но они продолжают исполнять обязанности до момента назначения новых членов.

В то же время парламенту рекомендуют признать неудовлетворительной деятельность Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания за 2019 год. Соответствующий проект постановления Верховной Рады Украины был внесен еще в апреле председателем Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александром Ткаченко.

Напомним, согласно новому законопроекту "о медиа", оклад член Нацсовета по ТВ составит 170 тысяч, а главы - 220 тысяч.

Также мы писали, что "слуги народа" хотят назначить новый состав Нацсовета по телевидению после карантина.