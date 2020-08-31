Глава Львовского областного совета Александр Ганущин заявил, что у него подтвердился коронавирус. Самочувствие у чиновника, по его словам, ухудшилось еще в пятницу после обеда.

Соответствующий пост размещен в Facebook.

"В пятницу после обеда резко ухудшилось самочувствие. Решил перестраховаться и сдал ПЦР тест. Результат развеял мои надежды – "РНК вируса SARS-CoV2 обнаружена". Далее действовал по протоколу - семейный врач, антибиотики и самоизоляция. Предупредил всех с кем контактировал последние несколько дней. Очень рассчитываю, что вас вирус минует в стороне", - говорится в сообщении.

В то же время Ганущин рассказал, что чувствует себя "как при легкой простуде, которая сильно утомляет".

Напомним, народный депутат от фракции "Слуга народа" Степан Чернявский рассказал о том, что заразился коронавирусом. Сейчас он находится в больнице.

Также "Страна" писала, что актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец сообщила, что у нее больше нет коронавируса. Последний тест показал отрицательный результат.