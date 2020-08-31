Осенью следующего года в космос запустят новую межпланетную станцию "Люси", которая будет исследовать нескольких троянских астероидов Юпитера. Сейчас NASA приступило к сборке и испытаниям корабля.

Об этом сообщает пресс-служба Юго-западного научно-исследовательского института.

NASA разрабатывает станцию в рамках программы Discovery. Она нужна для дистанционного исследования нескольких троянских астероидов Юпитера, которые находятся в окрестностях точек Лагранжа L4 и L5 в системе Солнце - Юпитер и орбитальном резонансе 1:1 с планетой.

Изучение этих объектов поможет разобраться в процессах, произошедших в Солнечной системе. Научная нагрузка станции состоит из двух камер (мультиспектральной и высокого разрешения), а также двух спектрометров, работающих в видимом и инфракрасном диапазонах.

В конце августа NASA перешло из фазы проектирования и изготовления элементов аппарата к их поставке, тестированию и сборке аппарата. В середине 2021 года "Люси" должна быть отправлена в Космический центр Кеннеди для установки под головной обтекатель ракеты-носителем Atlas V 401. Запуск станции в космос намечен на октябрь 2021 года.

Напомним, NASA откорректировала траекторию зонда Perseverance, который находится на пути к Марсу.

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