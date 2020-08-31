Китайская компания ByteDance не сможет продать американцам приложение TikTok без разрешения властей Китая.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Дело в том, что Китай ограничил экспорт технологий в сфере искусственного интеллекта. Предполагается, что это затруднит продажу популярного сервиса американской корпорации Microsoft.

Новые ограничения касаются технологий анализа текста, распознавания речи, систем рекомендации контента. Экспорт этих технологий теперь не может осуществляться без лицензии китайских властей.

"Мы изучаем новые регулирующие положения. В том, что касается трансграничных операций, мы будем следовать законам, что в данном случае относится к законам США и Китая", - сказал главный юрист ByteDance Эрих Андерсен.

Ранее "Страна" писала о том, что ранее президент США Дональд Трамп подписал указ против китайского сервиса TikTok. Он призван "ликвидировать угрозу национальной безопасности, которая исходит от китайского приложения для соцсетей". Выход в США видят один – купить самое популярное приложение в мире у китайской компании.

Также мы сообщали, что TikTok официально подала иск против Трампа.