Завтра, 3 сентября, истекает срок "ультиматума Пушилина". Руководитель "ДНР" пригрозил открыть огонь по траншеям украинских войск, которые они выкопали недалеко от Горловки, если до того времени их не ликвидируют.

"Страна" разбиралась, ждать ли завтра конца перемирия на Донбассе.

Ультиматум Пушилина и реакция "Барсуков"

28 августа руководитель "ДНР" опубликовал заявление с угрозами в адрес украинских военных. Он заявил, что они, в нарушение перемирия, оборудовали новые укрытия и траншеи на северо-западе от Горловки.

"Особое внимание вызывают позиционные нарушения ВФУ (вооруженных формирований Украины - Ред.) в районе населенного пункта Шумы (Торецкий район - Ред.), где противник продвигает свои укрепления (траншеи) к арке водовода "Северский Донец – Донбасс" с явным намерением укрепиться под ней, а также на пилотном участке разведения в районе Петровского, где СММ ОБСЕ фиксирует оборудованное после вступления в силу дополнительных мер новое укрытие на бывшей позиции вооруженных формирований Украины", - заявил Пушилин.

После чего он поставил ультиматум - до 3 сентября траншеи ликвидировать и вернуться на исходные позиции, иначе по ним будет открыт огонь.

То есть завтра вечером срок этого ультиматума истекает.

Отметим, что отчетами ОБСЕ оборудование новых позиций ВСУ в Шумах не подтверждается. Да и штаб Операции объединенных сил их никак не прокомментировал. Зато отреагировал 503-й отдельный батальон морской пехоты ВСУ, известный как "Барсуки" (это животное изображено на их знамени).

Упомянутые Пушилиным Шумы - как раз в зоне ответственности батальона.

"В очередной раз переборщив со стекломоем и барбитурой, вожак дэнээровских обезьян Пушилин заявил: за все время прекращения огня ВСУ, и особенно 503 ОБМП, укрепили новые боевые позиции.

Высокопоставленный сепар требует, чтобы до 3 сентября мы куда-то там вышли и предоставили по этому поводу акт. Если мы этого не сделаем, то обезьяний вожак обещает, что начнет войнушку, придет и все поломает. Приходи, ломай, мы ждем!", - написали в Фейсбуке батальона 31 августа.





То есть в батальоне оборудования новых позиций не опровергли. И даже пригласили "ДНР" их "поломать". Но прямо и не подтвердили наличия новых окопов.

Однако есть информация, которая подтверждает, что укрепления активно возводились и после перемирия.

Морпехи в "серой зоне"

За два дня до ультиматума Пушилина "5 канал" сделал сюжет из жизни пехотинцев 503-го ОБМП. В сюжете это войсковое соединение не называется, но его перепостил на своей странице в Фейсбуке сам батальон.

На видео подтверждается информация, что после перемирия бойцы начали копать укрытия и траншеи.

Населенный пункт не называется, но говорится, что дело происходит недалеко от Горловки и Торецка. Также утверждается, что рядом есть водовод. Что полностью совпадает с координатами Пушилина (поселок Шумы).

В ролике говорится, что новые окопы начали строить здесь еще накануне перемирия. То есть, по логике, укрытия создавались по ту сторону линии фронта - с продвижением в "серую зону" (нет смысла копать полевые укрепления позади своих позиций).

При этом сепаратисты, разумеется, пытались этому воспрепятствовать и регулярно накрывали новые позиции батальона огнем, который однажды перебил трубу водовода - судя по всему того, о котором упоминал в своем ультиматуме Пушилин. Новые окопы и укрепления залило водой, они стали непригодны.

Поэтому копать начали в другом месте. Но и там артиллерия доставала вновь возводимые укрытия. Снова попало по трубе, и опять окопы затопило.

"После таких вражеских атак режим прекращения огня морпехам позволил восстановить свои укрепления", - говорится в сюжете. Что подтверждает слова Пушилина о строящихся траншеях после режима прекращения огня.

Видео, повторимся, появилось за два дня до заявления "главы ДНР". То есть не исключено, что сепаратисты именно оттуда взяли информацию о нарушении режима прекращения огня.

Есть ли нарушение перемирия?

Подписанный в Минске документ о перемирии содержит запрет на любые наступательные действия.

Под них подпадают не только собственно атаки - но и все попытки изменить позиционное размещение войск. А значит, и постройка новых укреплений, которые появляются впереди украинских позиций - особенно после даты заключения перемирия.

То есть, исходя из имеющейся информации, нарушение со стороны ВСУ, скорее всего, имеет место.

В договоренностях прописан механизм устранения таких нарушений.

Стороны, которые зафиксировали проблему, обязаны сначала вынести ее на обсуждение СЦКК - Совместного центра по координации и контролю сторон. Если в рамках этого органа решить вопрос не удалось, то лишь высшее руководство ВСУ или ОРДЛО имеет право издать приказ об открытии огня. О приказе нужно также уведомить Трехстороннюю контактную группу.

Собственно, весь этот алгоритм прописан в цитированном выше заявлении Пушилина. Сначала он сообщил о проблеме под Шумами и потребовал решить ее в рамках СЦКК. И объявил, что в случае отсутствия результата издаст приказ об открытии огня, о котором уведомит руководство украинской армии - с тем, чтобы успели провести эвакуацию личного состава.

То есть в данном случае сепаратисты пытаются следовать процедуре, прописанной в договоренностях о перемирии.

Причем их претензия - это прецедент за месяц прекращения огня. Украина подобных официальных сообщений о нарушениях не предъявляла. Когда же первое такое сообщение поступило от "ДНР", Киев официально вообще никак не отреагировал (если не считать реакцией ответ со стороны 503-го батальона, который больше похож на письмо запорожцев турецкому султану).

И это отсутствие публичной реакции на официальное заявление, сделанное в рамках договоренностей о перемирии, настораживает. Очевидно, что если бы под Шумами не было нарушений, реакция последовала бы моментальная.

При этом ОБСЕ фиксирует, что обе стороны конфликта периодически копают новые траншеи или удлиняют старые. Однако до сих пор это не становилось предметом разбирательств в рамках перемирия.

Кто шатает перемирие на Донбассе?

За все время перемирия ОБСЕ зафиксировала 148 взрывов, 12 осветительных ракет и 667 очередей, а также одиночных выстрелов. Это более 800 нарушений за весь период остановки огня - впрочем, это в разы меньше, чем было до перемирия.

Также миссия говорит, что ее беспилотники регулярно блокируются средствами радиоэлектронной борьбы, а обе стороны, как уже говорилось, копают новые траншеи и строят укрепления.

Однако в своих официальных заявлениях штаб ООС и сепаратисты пишут, что нарушений нет или почти нет. То есть дают понять, что все в пределах нормы (исключением стал "ультиматум Пушилина", с которым ситуация должна проясниться завтра вечером).

В общем формально перемирие работает. Да и фактически тоже - бойцы на передовой, с которыми общалась "Страна", это подтверждают.

Но, видимо, далеко не всех в Украине такой расклад устраивает. Главред сайта "Цензор" Юрий Бутусов, который критикует Зеленского за "зраду" по Донбассу, на днях написал пост, в котором намекнул, что на территории противника ведутся диверсии - несмотря на перемирие.

Бутусов со ссылкой на свои источники сообщил о том, что 28 августа на оккупированной территории были взорваны два военнослужащих сепаратистов, потом подорвались еще и саперы, прибывшие на место.

31 августа подорвались несколько работников "комендатуры ДНР", а днем ранее - грузовой "Урал" с местными солдатами. Также в ночь на последний день лета "неизвестный беспилотник" сбросил мину на позиции сепаратистов. Что уже не спишешь на "эхо войны" - тут явное агрессивное действие.

Отметим, что информация Бутусова - особенно о мине, сброшенной с беспилотника, - может вызвать обвинения в адрес Киева о нарушении перемирия. Однако власть снова же никак не комментирует заявления журналиста. Таким образом косвенно их подтверждая.

При этом нельзя сказать, что главред "Цензора" не известен военному руководству и Банковой. Так, они активно опровергали его информацию о том, что операцию по "вагнеровцам" в Беларуси якобы сорвал Офис президента. И обвиняли ее распространителей (в том числе и Бутусова) в участии в российской информационной провокации против Украины.

В принципе, под такое определение попадает и упомянутый выше пост Бутусова, так как он намекает на нарушение украинской стороной перемирия, что дискредитирует Киев в глазах партнеров по "нормандской четверке".

Но до сих пор пост Бутусова никто из официальных лиц не комментировал.

Возможно, потому, что его расценили как провокацию - с целью сорвать перемирие. Поэтому и не комментируют ее - чтобы не легитимизировать на официальном уровне.

Но все равно остается дилемма: как видим из истории с траншеями морпехов и информацией Бутусова, перемирие могут сорвать в любой момент. Есть люди, которые намеренно ведут дело к обострению.

Знает ли это Зеленский и его генералы и что они предпринимают по этому поводу - пока вопрос. Ответ на который мы, возможно, узнаем уже завтра - когда увидим, что стало в итоге с "ультиматумом Пушилина".