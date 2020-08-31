Партия "Слуга народа" не собирается побеждать на предстоящих выборах мэра в Одессе. Об этом пишет телеграм-канал "Политика Страны" в актуальном предвыборном раскладе по Одессе.

По данным "Страны", в мэры "Слуга народа" наиболее вероятно, выдвинет известного многим по "Джентельмен-шоу" одесского квнщика Олега Филимонова. Есть и другие кандидаты, но это не суть важно, потому что побеждать в выборах мэра партия президента не собирается.

"Слуги народа" в Одессе оформили негласный политический союз с Трухановым. Они хотят с его партией создать большинство в горсовете. Выборы мэра сольют под нынешнего градоначальника, а секретарем планируют сделать представителя "Слуги народа". Но не факт, что план будет реализован – пока две партии до большинства не дотягивают" - пишет "Политик Страны".

С целью реализации этого плана "слуги народа" через куратора Одесской области в ЦИК поставили главой и секретарем Территориальной избирательной комиссии (ТИК) человека Труханова. Причем сделали это через квоту группы "Довира" (которая, в свою очередь ее формально заполняет через партию "Солидарность женщин Украины").



В тоже время, Труханов и Слуги не имеют большинства в ТИК. Там образовалось альтернативное большинство из разных партий, которые, на данный момент, скоординировано действуют против нынешнего мэра и партии президента. А потому глава ТИК не могут провести ни одного решения без их согласия. Впервые за все последние выборы сложилась ситуация, когда мэр не контролирует ТИК. Также у оппозиции большинство в районных комиссиях (которые формируют участковые). А значит выборы обещают быть весьма интересными.

Напомним, что ЦИК объявила старт избирательного процесса местных выборов с 5 сентября.

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