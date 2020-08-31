В воскресенье, 30 августа, состоялась премьера первого выпуска нового сезона проекта "Танцы со звездами". В прямом эфире выступила телеведущая Ольга Фреймут, у которой недавно диагноситировали коронавирус.

Видео выступления обнародовано в YouTube.

Ольга Фреймут и ее партнер Илья Падзина, который также болен Covid-19, станцевали фокстрот. Но пара выступала не в студии, а в изоляции во дворе дома телеведущей.

Фреймут рассказала, что у них с партнером нет температуры и чувствуют себя они довольно неплохо, поэтому поскольку так долго готовились, то не смогли пропустить эфир и не станцевать фоксторот под песню "Спи себе сама" группы "Скрябин".

Напомним, известный украинский ведущий Константин Грубич и его семья заразились коронавирусом.

Также мы рассказывали, что Сергей Бабкин и его жена заразились коронавирусом. Артист выступал больным в концерте-попурри на Софийской.