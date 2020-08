Президент США Дональд Трамп заявил, что насилие и беспорядки в стране возможно прекратить только при помощи силы.

Соответствующий пост он опубликовал в Twitter.

"Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, которыми управляют демократы - это сила!" – говорится в сообщении.

Кроме того, Трамп в очередной раз раскритиковал мэра Портленда Теда Уилера, назвав его "безумным, леворадикальным, ничего не делающим демократом, который наблюдает за масштабной гибелью и разрушением своего города".

"Жители Портленда, как и всех других городов и частей нашей великой страны, хотят правопорядка. Леворадикальные мэры-демократы, как управляющий Портлендом болван, не смогут этого сделать", - сказал он.

The only way you will stop the violence in the high crime Democrat run cities is through strength!