Внеочередной съезд президентской партии "Слуга народа", который переносили из-за коронавируса, состоится в понедельник, 31 августа.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба политсилы.

Мероприятие состоится в КВЦ "Парковый" в Киеве. Партия планирует утвердить решение об участии политсилы в местных выборах 25 октябре, а также представить кандидатов на должности мэров областных центров.

Сообщается, что на съезде выступит президент Украины Владимир Зеленский, а также другие представители власти. Начало - в 15:30.

Напомним, ранее мы сообщали, что "слуги народа" планировали провести предвыборный съезд на крыше.

Также мы писали, что предвыборный съезд "Слуг народа" разобьют на два дня. В частности, речь шла о том, что 31 августа - публичный съезд партии, а его закрытая техническая часть проходила днем ранее, 30-го числа.