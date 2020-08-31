Первый случай повторного заражения коронавирусом зафиксировали в Эквадоре. У местного жителя выявили два штамма Covid-19.

Об этом пишет CGTN.

Первый раз мужчина заразился в мае, и тогда болезнь протекала в легкой форме. В августе выявили повторное заражение. Состояние пациента оценивают как средней тяжести. Между тем, сделанный в июле тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Медики установили, что во время второго инфицирования у пациента наблюдалось повышение уровня иммуноглобулина (IgG) в ответ на вирус. Это значит, что в его организме уже были антитела.

Напомним, недавно в США впервые зарегистрировали повторное заражение коронавирусом нового типа.

Также мы писали, что первый случай повторного заражения коронавирусом зафиксировали и в Гонконге.