В понедельник, 31 августа, в Чехии стартуют военно-воздушные учения НАТО под названием Ample Strike 2020. В них запланировано участие около 700 военных из семи разных государств Альянса.

Об этом сообщает Ceske Noviny.

Так, в военных учениях возьмут участие военные из Чехии, Словакии, США, Германии, Венгрии, Литвы и Эстонии. Учения продляться до 19 сентября и станут одними из крупнейших в стране.

Целью учений является отработка взаимодействия наземных корректировщиков наведения на цели с экипажами боевых самолетов и вертолетов, а также командирами других задействованных в маневрах подразделений.

Участие в учениях примут бомбардировщики В-52, беспилотники MQ-9 Reaper ВВС США, самолеты Eurofighter, Tornado, Learjet и PC-9B ВВС Германии. Также могут быть задействованы истребители Jas-39 Gripen, легкие штурмовики L-159 Alca, а также вертолеты Ми-24 и Ми-171Ш ВВС Чехии.

Напомним, в НАТО отвергли обвинения президента Беларуси Александра Лукашенко, которые он сделал в воскресенье, о том, что альянс наращивает военную мощь вблизи западной границы страны.

Ранее в Минобороны страны заявили, что проведут военные учения у литовской границы из-за угрозы НАТО.