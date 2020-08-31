1 сентября украинцы будут встречать День знаний в условиях карантина. Праздничных линеек не будет, а первый школьный звонок прозвенит исключительно для учащихся - родителей с 1 сентября в школы не допустят.

Защитная маска и антисептик станут непременным атрибутом учащегося, время начала занятий для разных классов будет выбрано разное, чтобы не допускать столпотворения.

Изучили меры предосторожности на время проведения школьной линейки, а также особенности обучения в условиях так называемого корректирующего обучения.

По какому графику будут учиться дети

Когда власти обсуждали начало учебного года, то прозвучали предположения, что график посещения школ поменяется. Цель - развести основную массу учащихся на разное время, чтобы они меньше друг с другом пересекались.

У Минздрава и Минобразования нет единой рекомендации для всех школ. Зависят они в основном от загруженности учебного заведения. Школы, где среднее количество учеников, сохраняют ежедневное обучение. Учебные заведения побольше уже внедряют чередование.

Вот четыре базовых сценария обучения с 1 сентября:

обучение идет каждый день всем классом, по привычному графику,

по половине класса через день (одна половина класса ходит в школу, вторая учится дома)

по половине класса через неделю,

младшие классы приходят на 8 утра, старшие на 9 утра (или же на 8:15 и 9:15 - главное, чтобы с разницей в один час). То есть разные классы учатся в разное время

В случаях, если детям выпадает ходить в школу через день или через неделю, формат следующий. Во время занятий в классе с учителем преподается новый материал. А в дни (или недели) обучения на дому ребенок должен выполнять домашние задания и повторять материал самостоятельно.

То есть занятия через день/неделю, как и на дистанционке, не будут означать дополнительные выходные. Но по факту - половину учебного процесса многим детям придется провести на дистанционке. По крайней мере, в первой четверти, которая длится до 25 октября.

В одних случаях с родителями советуются (о чем "Страна" уже рассказывала), в других - спускают готовое решение директивно.

Последний сценарий рождает уже массу проблем для родителей.

Когда была "дистанция" для всех, тогда и родители находились дома в рамках общенационального карантина. Сейчас же большинство мам и пап уже вышли на работу, а оставлять детей дома одних - особенно учащихся младших классов - для многих просто нереально.

Чего ждать в школах с 1 сентября. Инструкции МОЗ

28 августа Минздрав принял инструкцию, которая касается обучения во всех учреждениях образования.

Они будут функционировать в зависимости от уровня эпидситуации в регионе:

зеленый и желтый уровень - можно посещать школы и вузы без ограничений;

- можно посещать школы и вузы без ограничений; оранжевый уровень - запрещено посещать заведения образования в группах больше 20 человек, кроме детсадов и общего среднего образования;

- запрещено посещать заведения образования в группах больше 20 человек, кроме детсадов и общего среднего образования; "красный уровень" - запрещено посещать образовательные учреждения. Какие населенные пункты туда вошли с 31 августа - в материале "Страны".

При этом уже понятно, что торжественных школьных линеек в этом году не будет, а родителям и вовсе запретят заходить в школу из-за риска инфицирования.

Обязанности директоров школ. Одним из главных условий станет наличие антисептиков в помещении и гигиены рук перед занятиями - как минимум на входе в школу и классы должен быть антисептик. Директор школы должен отвечать за наличие в медпункте бесконтактных термометров, дезинфекторов, антисептиков для рук, средств личной гигиены и индивидуальной защиты.

Правда, не говорится, за чей счет все это будет закупаться.

Руководитель должен обеспечить регулярную термометрию и средства индивидуальной защиты для всех работников, а также контролировать соблюдение эпидемиологических правил. Например, разное время начала и окончания занятий для различных классов и групп, перерыв в разные временные промежутки, разведение классов по этажам (если школа многоэтажная) или по сформированным секторам школы.

В коридорах необходимо обеспечить разметку в 1,5 метров, рационально использовать запасные выходы, выделить зоны для разных возрастных категорий.

Обязательным станет наличие жидкого мыла, бумажных полотенец и сушилок в уборных. Средства индивидуальной защиты необходимо собирать в контейнеры у входа в школу. Группы продленного дня смогут функционировать, если руководитель учебного заведения сможет обеспечить выполнение

аналогичных рекомендаций.

Обязанности учителей. Проведение занятий по некоторым предметам необходимо обеспечить на свежем воздухе; занятия в аудиториях разрешены только для отдельных классов.

При этом проветривание необходимо проводить на протяжение не меньше 10 минут после каждого занятия. после каждого занятия поверхности нужно дезинфицировать. В случае, если подтверждается инфицирование Covid-19, самоизоляции и ПЦР-тестирование подлежат лица, контактировали с зараженным без средств индивидуальной защиты.

То есть, в случае заболевания одного ученика в классе, на двухнедельную самоизоляцию может уйти как минимум весь класс.

Обязанности учащихся. Вход в школу - только при наличии маски. Ученикам необходимо использовать маски на переменах, в коридорах и на входе в школу. В классах можно находиться без масок.

Перед уроком нужно мыть руки. Также ходить нужно по разметке, которую наносят в целях безопасной дистанции.

При этом раньше говорилось, что правило масок на переменах не распространяется на учеников 1-4 классов. Однако в финальную версию инструкций от МОЗ оно не вошло. Одновременно ведомство по другим каналам распространяет информацию, что начальная школа таки будет без масок. То есть скорее всего так и будет.

Питание в школьной столовой. Есть нюансы в организации школьного питания. Помимо расстояния между столами в 1,5 метров, за столом должно находиться не больше 4 человек. Работники столовой должны менять защитную маску каждые 3 часа и пользоваться одноразовыми перчатками. Сотрудники на кухне также должны работать в масках, защитных щитках или очках, одноразовых перчатках. Всем необходимо соблюдать личную гигиену. У школьников должен быть график питания с расчетом максимального количества учеников, которые могут одновременно получать и принимать пищу, не нарушая дистанции в метр.

Запрещено: 1) самообслуживание; 2) функционирование школьных фонтанчиков.

Работа школьных автобусов будет осуществляться по таким правилам: водители должны быть обеспечены масками и антисептиками; перевозчики должны ежедневно конролировать состояние здоровья водителей и не допускать на работу сотрудников с температурой 37,2 градуса. В салоне транспорта необходимо выполнять дезинфекцию перед сменой и после нее. Вход в салон автобуса позволяется только в защитной маске. Количество пассажиров должно равняться числу сидячих мест.

В МОЗ также разработали алгоритм, по которому следует четко действовать в случае выявления симптомов заражения Covid-19.

Надеть маску Отвести ребенка в отдельное помещение Сообщить родителям о симптомах При необходимости вызвать "скорую" или мобильную бригаду, чтобы провести тестирование Пребывание на самоизоляции или в больнице (если случай средней тяжести).

Как все это будут проводить в школах

Директор СШ №88 Печерского района Киева Светлана Мишнева настроена оптимистично насчет начала учебного года-2020: "Мы с вами обязательно встретимся 1 сентября. Мы с вами будем здоровыми. Желаю вам всем творческого вдохновения, а самое главное - здоровья и успехов в учебе", - отметила Мишнёва.

В опубликованном на YouTube видео она перечислила ряд правил, по которым будет работать столичная школа.

Во-первых, на асфальт краской будет нанесена разметка в виде зеленых стрелочек, а у каждого класса будет индивидуальный маршрут в школу (откроют 3 входа - центральный; тот, которым пользовались зимой и вход № 3 с правой стороны от центральной лестницы). "Учащийся заходит в школу в свое время со своим учителем. 1-4 классы в 8:30. в это же время начинается первый урок для 11 класса. Остальные учащиеся 5-11 классов начинают учебу с 9:25".

В зависимости от погоды проведут родительские собрания либо во дворе школы, либо в онлайн-режиме. Родителям расскажут правила, покажут место встречи их детей со школьным учителем, а также закрепят за ними класс (в котором они будут находится постоянно, потому что в этом году не будет перемещения по кабинетам).

Учащиеся 5-11 классов и сотрудники школ на перерывах должны перемещаться по школе только в защитной маске. Учащиеся 1-4 классов могут находится в помещении без масок. Во время уроков маску предлагают снять и положить в специально приготовленный пакет.

При этом родителей просят не приводить в школу детей с симптомами ОРВИ, а если в школе выявят такого ученика - его поместят в изолятор.

Директор киевской специализированной школы №313 Владимир Посадский опубликовал перечень правил:

родителям необходимо позаботиться про регулярный мониторинг состояния здоровья ребенка и не забывать измерять ему температуру утром и вечером. Детей с признаками ОРВИ оставляем дома. Для этого нужно уведомить классного руководителя и обратиться к семейному врачу. Только он может разрешить ребенку вернуться к учебному процессу. Если ребенок некоторое время не посещает школу, родители обязательно должны предоставить медицинскую справку о том, что ребенок здоров.





Вход без маски в школу запрещен!





в школе обеспечат возможность антисептического и дезинфицирующего режима, но, если не сложно, "маленький" антисептик в портфель таки положите.





Общешкольного мероприятия 1 сентября не будет. Лишь небольшой праздник с соблюдением всех мер безопасности будет проведен для 1 классов. Начало мероприятия для первоклассников в 8:30. Для других учеников торжественные мероприятия будут проходить в классах. Начало занятий для учеников 2-11 класса в 9:15. Младших учеников учителя встретят во дворе школы.





Для безопасного пребывания детей в школе каждый класс будет учиться в одном классном помещении. Движение учащихся по школе ограничено. Учителя будут приходить на урок к ученикам в класс.





Расписание звонков пока неизменно.





Группы продленного дня будут работать с 1 сентября для учеников 2-4 классов.





Общение с родителями будет осуществляться на различных платформах, удобных и доступных для классных руководителей и родителей. Просим с пониманием отнестись к тому, что родители не будут допускаться в здание школы.





Согласно рекомендациям МОН, будут работать шесть входов в помещение учебного заведения.





Для успешного и безопасного обучения желательно обеспечить учащихся масками защитными (2-3 шт. в день), влажными гипоаллергенными антисептическими салфетками; питьевой водой в пластиковой бутылке; в одежде - классический деловой стиль; обязательная сменная обувь для учеников начальной школы; спортивная форма и обувь.

Администрация киевской школы № 142 подготовили специальный справочник для учеников, который им поможет лучше понимать и выполнять существующие временные рекомендации.

В нем 6 важных пунктов:

Сохранять социальную дистанцию (1,5 метров); Часто мыть руки с мылом, не касаться руками лица; Пользоваться дезинфектором; Носить защитные маски на перерыве; Пользуйтесь личными принадлежностями; Сохраняйте рабочее место в чистоте.

Работа вузов в условиях карантина

Правила для вузов будут применяться те же, что и в школах, включая регулярное проветривание и дезинфекцию аудиторий. При этом будет использоваться модель смешанного обучения: программные результаты студенты будут сдавать частично онлайн и частично в аудиториях.

Некоторые занятия дневной и заочной формы обучения будут проводить дистанционно (в том числе с использованием сервисов KNU Education (в случае киевского университета Шевченко), Skype, Zoom, Microsoft Teams, Moodle, Google Classroom, Online Test Pad). При этом занятия будут ограничены 6 часами в день (для дневной формы обучения) и 8 часами - для заочной.

Педагоги должны регулярно проводить инструктаж об индивидуальных средствах защиты для учащихся. А масочный режим, в отличие от школьников, студентам необходимо соблюдать и в течение занятий.

В целом научно-педагогические работники смогут более гибко планировать расписание занятий потоков, групп и подгрупп, однако необходимо обеспечить асинхронное посещение учебных корпусов различными курсами/потоками/группами с целью минимизировать количество учащихся, которые одновременно находятся в помещениях университета; То есть заполняемость аудиторий не должна превышать 50% (во практических занятий и семинаров - не более 20 студентов).

Кто будет покупить антисептики?

Со стороны чиновников и учебных заведений формально все понятно. Но есть вопросы у родителей. Главный из которых - за чей счет школы будут закупать антисептики и маски?

"Сейчас очень много сообщений от родителей, что все те вещи, которые должны быть закуплены согласно рекомендациям Минздрава - сейчас переводятся на кошельки родителей. Даже деньги на бесконтактные термометры, которые нужны для тестирования температуры - сегодня их тоже собирают у родителей. Многие регионы их просто не успели закупить - и, возможно, уже не успеют к 1 сентября", - говорит представитель организации "Батьки SOS" Алена Парфенова.

При этом экс-министр образования Анна Новосад заявила, что на обеспечение школ и вузов медицинскими средствами ничего не выделили.

Родители, с которыми пообщалась "Страна", говорят о том, что в их школах классные руководители открыто не говорят о закупке медсредств. Однако эта информация сообщается главам родительских комитетов, и родители уже начали закупать на классы как минимум антисептики.

Также по многим школам объявили, что есть возможность отправить детей на семейное обучение даже без "красного" карантина - достаточно написать заявление директору. В таком случае с ребенком будут заниматься удаленно.

Правда, учителя делать этого не рекомендуют - нагрузка на них возрастает.