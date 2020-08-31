На парламентских выборах в Черногории, которые состоялись в воскресенье, 30 августа, по результатам обработки 87,3% продолжает лидировать оппозиция.

Об этом в Facebook сообщает "Балканский обозреватель".

Так, на парламентских выборах зафиксировали рекордную явку. За 81 место в однопалатном парламенте боролись 11 партий и коалиций.

По предварительным данным экзит-пола, правящий блок "Решительно за Черногорию! ДПС - Мило Джуканович" получает 34,8%, ведущая оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" - 32,8%.

Коалиция "Мир наша нация" набирает 12,5%, платформа "Черные и белые" - 5,7%, "Социал-демократы - Иван Брайович - Мы решаем последовательно" 4,2%, "Боснийский партия. Правильно - Рафет Гусович" - 4,2%, "Социал-демократическая партия. Сильная Черногория" - 3,1%.

Напомним, в Украине ЦИК объявила старт избирательного процесса местных выборов с 5 сентября.

Также мы писали, что в СНБО ждут вспышку коронавируса как раз к местным выборам.