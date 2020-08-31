В октябре Минцифры планирует запустить новые услуги на портале и в приложении "Дія". В частности, планируется перевести в онлайн услугу еМалятко и сделать цифровой справку переселенца.

Об этом в Facebook сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

На портале "Дія" запустят:

Обновленную ​​регистрацию ООО онлайн. А ранее уже были запущены услуги по открытию/ закрытию/ изменению ФОП. Возможность начать и завершить строительство онлайн (категории СС1 - кафе, частные дома, малые сооружения) - более 90% всего строительства. При этом в июле уже запустили новый строительный реестр и уже им воспользовались более 18 тыс. заказчиков строительства. еМалятко онлайн. С начала года услуга работает в роддомах и ЦПАУ, теперь ее хотят перевести в онлайн.

В приложении "Дія" запустят:

Цифровой шеринг документов. В Минцифры назвали это "цифровой революцией для государства". Пользователи смогут передавать копии документов (паспорт, ИНН, свидетельство о рождении) нажав "ок" на пуш-сообщении в приложении. Это пригодится, например, когда банк требует паспорт для снятия копии для открытия счета онлайн, во время заселения в отель и в сотнях других жизненных ситуаций. Управление надлежащим пользователем. Возможность "расшарить" технический паспорт на авто другому человеку, и он отобразится в приложении. Например, ваша жена сможет ездить на вашем автомобиле без физического технического паспорта. Он будет у нее в приложении. Получение и уплата штрафов. Получение информации и оплата долгов. Цифровой ИНН (налоговый номер). Теперь эта бумажка будет не нужна. С помощью цифрового шеринга документа его "копию" можно будет передавать госорганам и бизнесу в секунду. Цифровое свидетельство о рождении – фактически паспорт ребенка для 14 лет также появится в приложении. Используется для поездок, банков, нотариусов, медицинских и образовательных услуг и пр. Статус внутренне перемещенного лица.

Напомним, "Страна" подробно писала о том, что может приложение "Дія" и какие функции в нем планируют запустить.

Также мы сообщали, что в украинские суды разрешили проходить по мобильному приложению "Дія".