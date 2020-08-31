В Украине в межсезонье подорожала капуста
На этой неделе в Украине подорожала белокочанная капуста. Это связывают с началом межсезонья: средние сорта постепенно уходят с рынка, а поздние начнут собирать в начале сентября.
Об этом сообщает проект EastFruit.
Фермеры отгружают капусту по 3-5 грн/кг, что в среднем на 22% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.
При этом, несмотря на подорожание, белокочанная капуста в Украине в среднем на 14% дешевле, чем в конце августа 2019 года.
Напомним, что ранее мы разбирались, почему цены на еду в Украине бьют рекорды, а новый урожай не спасает.
Также мы писали, что в Украине цены на помидоры поползли вверх.
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