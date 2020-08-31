Журналист и фигурант "московского дела", заведенного на участников массовых митингов за честные выборы в Мосгордуму, Егор Жуков заявил, что его избили неизвестные. Инцидент произошел вечером 30 августа у дома российского оппозиционера.

Об этом сообщил пресс-секретарь "Команды Жукова" Стас Топорков в Telegram.

"По словам очевидцев на него напали двое титушек, которые в последствии скрылись на самокатах", - сообщил Топорков.

У Егора Жукова подозревают сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Соратники Жукова рассказали, что угрозы политику поступают весь последний год. По их словам, месяц назад на него пытались напасть у подъезда собственного дома после эфира на "Эхе Москвы". Тогда Жукову удалось скрыться.

Полиция начала проверку по факту избиения.

Напомним, в прошлом году в Москве проходили массовые акции протеста, участники которых выступали за честные выборы в Мосгордуму. Митинги сопровождались разгоном со стороны правоохранительных органов и массовыми задержаниями. А на участников протеста заводились уголовные дела.

Что касается Егора Жукова, сначала ему вменили участие в массовых беспорядках, но затем обвинение переквалифицировали на призывы к экстремизму. Поводом стали записи из его политического видеоблога, в которых следствие усмотрело "политическую ненависть и вражду к власти".