Какие населенные пункты и районы в "красной зоне" карантина с 31 августа. Список
По состоянию на 31 августа, в "красной зоне" карантина находится 21 административно-территориальная единица в пяти областях - Одесской, Черновицкой, Ровенской, Ивано-Франковской, Тернопольской.
Решение об этом, опираясь на критерии МОЗ, н прошлой неделе приняла Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Оно вступило в силу с 31 августа.
В "красную зону" вошли:
в Ивано-Франковской области - Ивано-Франковск, Калуш, Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы ;
в Одесской области - города Беляевка и Измаил;
в Ровенской области - города Дубно и Острог, Костопольский и Радивиловский районы;
в Тернопольской области - города Бережаны и Чертков, Бережанский район;
в Черновицкой области - город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский и Новоселицкий районы.
"Красная зона" предусматривает запрет на работу общественного транспорта, посещение учебных заведений, а также деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.
В следующий раз Госкомиссия пересмотрит карантинное зонирование через 14 дней, 10 сентября.
Напомним, что в МОЗ Украины объяснили, в каких регионах страны школы могут отказаться от дистанционного обучения.
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