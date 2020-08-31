По состоянию на 31 августа, в "красной зоне" карантина находится 21 административно-территориальная единица в пяти областях - Одесской, Черновицкой, Ровенской, Ивано-Франковской, Тернопольской.

Решение об этом, опираясь на критерии МОЗ, н прошлой неделе приняла Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Оно вступило в силу с 31 августа.

В "красную зону" вошли:

в Ивано-Франковской области - Ивано-Франковск, Калуш, Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы ;



в Одесской области - города Беляевка и Измаил;



в Ровенской области - города Дубно и Острог, Костопольский и Радивиловский районы;



в Тернопольской области - города Бережаны и Чертков, Бережанский район;



в Черновицкой области - город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский и Новоселицкий районы.

"Красная зона" предусматривает запрет на работу общественного транспорта, посещение учебных заведений, а также деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

В следующий раз Госкомиссия пересмотрит карантинное зонирование через 14 дней, 10 сентября.

Напомним, что в МОЗ Украины объяснили, в каких регионах страны школы могут отказаться от дистанционного обучения.

Также мы писали, что мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что метро могут вновь закрыть.