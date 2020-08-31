После двухмесячного перерыва в Гааге начали третий блок разбирательств по делу о сбитом на Донбассе боинге МН17.

Об этом сообщает "Интерфакс Украина".

Предыдущее заседание состоялось в начале июля. Оно было посвящено запросам защиты одного из обвиняемых Олега Пулатова. Адвокаты просили провести множество новых экспертиз и допросов, поскольку сомневаются в результатах расследования.

В частности они просили проверить версию, что самолет мог быть сбит украинским военным самолетом, хотя международное следствие ранее это отвергло.

Кроме того, суд Гааги удовлетворил ходатайство о допросе экспертов российского концерна "Алмаз-Антей" и запрос на рассекречивание американских снимков со спутника.

Напомним, что в 2014 году в результате крушения малайзийского боинга МН17 над Донбассом погибли почти 300 человек. По данным следствия, самолет был сбит российским "Буком".

В деле четверо обвиняемых - экс-министр обороны т.н. "ДНР" Игорь Гиркин и его подчиненные Леонид Харченко, Сергей Дубинский и Олег Пулатов. По данным следствия, они причастны к перевозке из России зенитного ракетного комплекса "Бук", из которого был сбит пассажирский лайнер.

Никто из четверых не участвуют в процессе лично. Адвокаты есть только у Пулатова.

Напомним, что Нидерланды собираются расследовать, почему Россия закрыла воздушное пространство перед крушением малайзийского рейса.

Также мы писали, что Нидерланды хотят выяснить, почему Украина не закрыла небо для полетов накануне катастрофы рейса МН17.