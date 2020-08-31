В понедельник, 31 августа Нацбанк установил курс валют на сегодня. Доллар почти без изменений, а вот евро подорожал.

Курс доллара составил 27,47 грн за доллар. По сравнению с пятницей, 28 августа, он подорожал на 1 копейку.

Курс евро - 32,73 грн. Те есть евро подорожал на 31 копейку по сравнению с предыдущим рабочим днем.

10 российских рублей НБУ продает за 3,6927 грн.

Напомним, что ранее мы писали, что новая валютная политика Нацбанка приведет к подорожанию доллара, а также, как будут двигать курс в сентябре.

Также мы писали, что после признания Нацбанком банка "Аркада" неплатежеспособным Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию. Клиентам разрешили забрать ценности из банковских ячеек.